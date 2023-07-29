Люди дуже часто сидять за монітором комп’ютера чи перед екраном телефона, а це погано впливає на наш зір. Щоб покращити зір різноманітними вітамінами, варто додавати в свій раціон певні продукти харчування.

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Якщо ви будете ці продукти часто вживати, то вони стануть перешкодою для винекнення запальних процесів, захистять очі та покращать зір.

Листкова зелень

Зелені овочі, такі як шпинат, капуста, броколі багаті антиоксидантами. Вони допомагають захистити очі від шкідливого синього світла, випромінюваного цифровими пристроями, і впливу сонця.

Вони також допомагають знизити ризик вікової дегенерації жовтої плями, яка є основною причиною сліпоти серед літніх людей.

Крім того, ці зелені овочі містять велику кількість вітаміну А, який має вирішальне значення для підтримки здорового зору. Листова зелень багата на вітамін С, який уповільнює утворення катаракти.



Корисні продукти для очей / Фото з Healthier Steps

Морква

Морква багата бета-каротином, вітаміном А і лютеїном. Бета-каротин перетворюється в організмі на вітамін А, який допомагає підтримувати здоровий зір. Він відіграє вирішальну роль у підтримці здоров'я рогівки, а також допомагає запобігти курячій сліпоті.

Дефіцит вітаміну А є однією з основних причин сліпоти в усьому світі. Лютеїн - ще одна важлива поживна речовина, що міститься в моркві, яка підтримує здоров'я очей. Це антиоксидант, який захищає від окисного пошкодження, спричиненого впливом синього світла від цифрових екранів і сонячного світла.



Корисні продукти для очей / Фото з Healthier Steps

Цитрусові

Апельсини, лимони і грейпфрути багаті на вітамін С – антиоксидант, який відіграє важливу роль у захисті від окисного стресу, спричиненого впливом УФ-випромінювання.



Корисні продукти для очей / Фото з Healthier Steps

Горіхи та насіння

Горіхи та насіння є фантастичним джерелом поживних речовин. Вони покращують здоров'я очей через високий рівень антиоксидантів і незамінних жирних кислот. Ці незамінні жири є частиною клітинної мембрани сітківки і відіграють вирішальну роль у підтримці здорового зору.

Крім того, горіхи і насіння також багаті на цинк, який відіграє важливу роль у підтримці оптимальної зорової функції. Цинк допомагає переносити вітамін А з печінки в сітківку, де він виробляє меланін – пігмент, що захищає очі від шкідливого впливу синього світла. Вітамін Е може допомогти захистити від вікової дегенерації жовтої плями і катаракти.



Корисні продукти для очей / Фото з Healthier Steps

Ягоди

Чорниця, полуниця, малина – всі вони містять антоціани, які можуть зменшити запалення у ваших очах, роблячи їх менш схильними до таких захворювань, як катаракта або глаукома.



Корисні продукти для очей / Фото з Healthier Steps