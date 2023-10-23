Ось як полагодити подряпані шкіряні меблі: вони виглядатимуть новими

Шкіряні меблі виглядають чудово і можуть надати вашій вітальні вишуканого вигляду, та за ними потрібен особливий догляд. Якщо ваш кіт подряпав їх чи з ними сталася інша біда, ситуацію все ще можна легко виправити.

Спричинити пошкодження шкіри може безліч факторів: ювелірні вироби, дитячі іграшки, котячі кігті чи навіть надмірна кількість сонячного світла та вологи. Втім, це не означає, що вам потрібно повністю переоббивати улюблений диван. Про те, як відреставрувати шкіру, розповів експерт Лесандр Холідей, генеральний директор Rub 'n Restore, Inc.

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Оцініть нанесену шкоду

Звісно, від того, наскільки сильна подряпина та що саме її спричинило, залежатиме той тип обробки шкіри, що вам знадобиться. Можливо, вам потрібно буде просто покрити шкіру новим лаком, або ж використати трохи суперклею чи шпаклівки.

Наприклад, якщо ваші меблі подряпав собака, скоріш за все, він зачепив лише обробку матеріалу, адже собачі кігті швидко зношуються та не є гострими. Тож зверніть увагу на те, чи ви можете відчути пошкодження під час проведення рукою по шкірі. І якщо ні – вам просто потрібно оновити покриття чи колір.

Якщо ж на пошкодженій ділянці є тріщини чи потертості, або ж шкіра виглядає тонкою, наче ось-ось порветься, вам варто відремонтувати її гнучкою шпаклівкою перед тим, як наносити колір.

Котячі подряпини – це інша справа. Ці кігті бритви проколюють і фізично пошкоджують волокно. Однак ізольовані проколи чудово відновлюються крихітними кульками суперклею, каталізованого шліфуванням,

– поділився Холідей.

Видаліть волокна та розгладьте їх

Якщо на ваших меблях залишилися саме серйозні подряпини, перше, що вам потрібно зробити, так це обрізати і видалити усі порізані та пухкі волокна. Після цього візьміть зубочистку та трохи суперклею та розгладьте нею усі нещільні клаптики шкіри.

Використайте наповнювач чи латку

Для того, щоб закрити подряпину, вам знадобиться невелика шкіряна латка чи наповнювач. Розгладьте обраний матеріал, прикріпіть його до пошкодженого місця та дайте висохнути протягом рекомендованого часу.

Зашліфуйте і пофарбуйте

Після того, як ви прикріпили латку, вам потрібно буде зашліфувати її наждачним папером. Втім, переконайтеся, що він має дрібну зернистість, адже в іншому випадку це може тільки сильніше пошкодити шкіру.

Після цього візьміть барвник, що відповідає кольору вашої шкіри та розподіліть невелику його кількість по пошкодженій ділянці. Найкраще для цього використати ватний тампон та м'яку тканину, адже це допоможе наносити барвник тонкими і рівномірними шарами. Окрім того, це дозволить кожному шару висохнути перед нанесенням наступного.



Фарбувати шкіру потрібно обережно / Фото Pexels​

Повторіть процедуру

Якщо після ремонту ви все ще незадоволені результатом, ви можете спробувати додати до тріщини чи подряпини більше клею та наповнювача. Після цього зашліфуйте усі западини, що лишилися на шкірі та нанесіть додатковий шар фарби.