Якщо у вашому домі постійно накопичується пил, це може означати, що ви прибираєте його неправильно. І якщо ви нехтуватимете цим заняттям, зрештою це може зробити вашу оселю більш неохайною та неприємною. Як правильно позбутися пилу, розповіла експертка з домогосподарства Джолі Керр.

Цікаво Кавовий скраб миттєво омолодить шкіру: ось як зробити його вдома

Витирайте пил зверху вниз

Як і в будь-якому іншому прибиранні, вам варто робити його згори донизу. Річ у тому, що коли ви витираєте пил, його частинки опадають вниз, і якщо ви почнете з нижніх поверхонь, наприкінці прибирання вам знову доведеться повторити увесь процес.

Тож порядок наведення ладу має бути наступним: спершу витерти пил, потім пропилососити чи замести підлогу, і тільки зрештою помити її.

Знайдіть найбільш запилені місця

У вашому домі точно є чимало предметів, які притягують пил, і якщо ви знатимете, де саме він накопичується, ви зможете найкраще вичистити їх. Зокрема, особливу увагу вам варто звернути на електроніку, наприклад, телевізори, комп'ютери та стереообладнання. Для того, щоб ефективно почистити їх, використовуйте суху ганчірку з мікрофібри та пензлик для важкодоступних частин.

Переконайтеся, що ви протерли дверні рами, стелі та плінтуси – ви будете здивовані, та саме на цих предметах може зберігатися найбільше пилу, адже їх протирають дуже рідко.



Протирати потрібно усі поверхні в домі / Фото Pexels

Запобігайте накопиченню пилу

Існує кілька способів, окрім регулярного прибирання, які можуть допомогти зменшити кількість пилу в домі. Зокрема, ви можете спробувати ущільнити вікна та двері, щоб через них не проникало надто багато бруду. Окрім того, подумайте над додаванням до інтер'єру вхідних килимків та регулярне купання домашніх улюбленців.

Ще один спосіб зменшити пил у квартирі – не забувати про чищення вентиляційних отворів.