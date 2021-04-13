Як полегшити робоче життя собі та колегам: 17 обов'язкових правил

При 40-годинному робочому тижні, у 2021 році на нас очікує 1994 робочих годин. Це – значна частина нашого життя і лише від наших дій залежить, чи буде вона комфортною для нас та наших колег.
Попри те, що пандемія продовжує зменшувати кількість працівників на офісі, залишаються й ті, хто віддано ходить на роботу. Якщо це ви – мерщій ознайомтеся з правилами, які забезпечать здорові стосунки в колективі, допоможуть не втратити репутацію перед начальством та підвищать продуктивність.
Читайте також 10 простих способів впоратися зі стресом на роботі
Перед виходом на роботу
Їжа, яку ви берете з собою на роботу, повинна мати нейтральний запах / Фото Pexels
- Не використовуйте парфуми та дезодоранти з різким запахом. У колег може бути алергія чи підвищена чутливість до запахів. В такому разі робочий день для них перетвориться на катастрофу. Ваш аромат повинен відчуватися в радіусі 20 – 40 сантиметрів.
- Приготуйте обід, який не виділяє занадто сильних ароматів. Покладіть в ланч-бокс їжу з нейтральним запахом, а улюблену рибу залиште для домашнього застілля.
- Подбайте про одяг. Ви дорослі людина і маєте право на самовираження, але те, що ви вдягнули не повинно негативно впливати на імідж компанії. Крім цього, незручний одяг, який перетискає та заважає кровотоку – не найкращий вибір для повного робочого дня. Пам'ятайте це підбираючи гардероб.
На початку робочого дня
- Обов'язково вітайтеся. Не гучно на весь кабінет, але так, щоб вас почули. Якщо це не доречно відповідайте колегам, які входять в офіс хоча б кивком голови.
- Розпатлане волосся, туш, яка змастилася та інші дефекти варто поправити у вбиральні, а не за комп'ютером.
- Будьте пунктуальні. Дотримуйтеся термінів, щоб вчасно виконати завдання та уникнути перепрацювання, яке призводить до хронічного стресу.
Як побудувати ідеальні відносини з колегами
Обов'язково вітайтеся / Фото Pexels
- Переведіть мобільний телефон на вібрацію або беззвучний режим, якщо це не ваш особистий кабінет.
- Довгі особисті бесіди варто перенести в коридорі або кімнату для переговорів.
- Слідкуйте за робочим столом. Особистих предметів на ньому повинно бути мінімум. Плюс обов'язковий порядок в документах.
- Якщо ви випадково стали свідком неприємної розмови колеги, ви можете акуратно запитати, чи потрібна допомога. Якщо людина не захоче з вами ділитися, не наполягайте.
Що робити в перший робочий день, щоб він не став останнім
- Акуратно працюйте з робочою технікою, дотримуючися інструкцій по експлуатації. Не їжте за робочим столом, щоб не допустити потрапляння крихт в клавіатуру.
- Запитуйте дозволу, якщо хочете щось взяти з чужого робочого столу та не забувайте повертати речі власникам.
На нараді
Записуйте найважливіше / Фото Pexels
- Поважайте всіх, хто висловлює свою думку. Намагайтеся не перевіряти при цьому смартфон та не обговорювати з колегами паралельні процеси.
- Візьміть з собою блокнот і ручку. Швидше за все, на нараді ви отримаєте нові завдання, які варто зафіксувати.
- Не критикуйте точку зору колеги. Не подобається ідея? Спокійно скажіть про це: підкресліть сильні сторони, виділіть позитивні наміри і тільки потім поясніть з чим ви не згодні. Запропонуйте альтернативу або компроміс.
Абсолютно скрізь і завжди
- Не приходьте на роботу хворим. Мало хто оцінить ваш героїзм, якщо ви можете заразити своє оточення. Начальство теж не зрадіє: краще втратити на кілька днів одного співробітника, ніж потім переживати локальну епідемію в компанії.
- Не дзвоніть колегам в їх особистий час або під час відпустки. А якщо дзвінок необхідний, нехай він буде максимально коротким.