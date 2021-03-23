Стрес на роботі впливає на кожного. Його важко уникнути, але ним можна керувати. Скориставшися цими простими техніками, ви навчитеся уникати переопрацювань, підвищите свою ефективність та рівень задоволення від роботи.

Оскільки спектр професій неймовірно широкий, існує безліч різноманітних джерел стресу. Навантаження з яким справляється сантехнік значно відрізняється від навантажень вчителя, лікаря чи кур'єра. З іншого боку, багато стресових моментів будуть однаковими для представників різних професій: дотримання термінів, збільшення обсягів роботи, завищені очікування начальства, які неможливо виправдати.

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Ті, кому бракує навичок подолання стресу, врешті-решт втрачають мотивацію та перестають любити свою роботу. Вони проводять вихідні, зі страхом очікуючи понеділка. А повернувшись в робочі будні, мріють про вечір п'ятниці. Ці фактори, швидше за все, призведуть до емоційного вигорання та звільнення.



Стрес на роботі / Фото Pexels

Однак є інший вихід. Розгляньмо кілька методик, які ви можете застосувати, щоб забрати з життя стрес, пов'язаний з роботою.

Навчіться говорити "ні"

Значна частина вашого стресу може бути спричинена тим, що ви перепрацьовуєте, намагаючися допомогти колегам. Звісно, чудово бути командним гравцем, а ле ко ли через це страждає ваша робота – варто задуматися чи приносить ваша безвідмовність хоч якусь користь.

"Ні" – це повне речення.

Відмова не потребує пояснень, ви не повинні виправдовуватися чому ви сказали "ні" та просити вибачення за те, що не виділили час не на свою роботу.

Відмовтеся, спираючись на зайнятість



Складіть список завдань / Фото Pexels

Якщо сказати "ні" – не вихід, наприклад в ситуацій, коли доручення приходять від керівника, застосовуйте інший підхід.

Скажіть щось на кшталт: "Я із задоволенням виконаю це завдання, ось список моїх поточних проєктів. Що з цього списку призупинити, щоб виконати нове доручення? ".

Це допоможе вам краще порозумітися з начальством та врегулювати навантаження.

Тримайся якомога далі від пліток

Драма на роботі приносить вам задоволення? Можливо. Але разом з тим плітки та скандали забирають ваш час та створюють додаткову напругу на робочому місці. До того ж це направляє ваші думки в річище вирішення конфлікту, а не на робочі завдання. Тож спробуйте зосередитися на справах, а не на драмі.

Запишіть 3 пріоритети на наступний день



Визначайте пріоритети / Фото Pexels

Наприкінці робочого дня запишіть 3 пріоритети на наступний день. Перегляньте список, к оли ви повернетеся на роботу та розпочніть день з виконання цих завдань.

Таким чином ви завершите робочий день з почуттям, що зробили все, що запланували, тим самим, віддаляючи від себе стресу.

Прогуляйтеся

Коротка прогулянка офісом (а ще краще – вулицею), може усунути психічне перевантаження. Такий спосіб розрядитися позитивно впливає на кровотік, який стимулює нервову систему. Це, своєю чергою, покращує ваш настрій та підвищує концентрацію на одному процесі.

Зробіть 2 – 3 глибокі вдихи

Підберіть свій тип глибокого дихання. Експерти стверджують, що найкращим рішенням є діафрагмальна методика. Діафрагмальне (або черевне) дихання допомагає стимулювати ваш блукаючий нерв, наситити кров киснем та масажувати всі внутрішні органи.

Залиште роботу на роботі



Намагайтеся не працювати вдома / Фото Pexels

Якщо ви не встигли виконати всі завдання на офісі – затримайтеся та доробіть почате. Постійно брати роботу додому – це рецепт хронічного стресу. Ц е все одно, що приводити в спальню небажаного гостя, який постійно влаштовує безлад та встановлює свої правила.

Зосередьтеся на своїх думках, коли ви повертаєтеся додому

Використовуйте дорогу додому, щоб змінити своє мислення. Ви можете слухати подкаст, музику або планувати вечір вихідного дня. Повернувшись додому, знайдіть 10 хвилин, щоб розслабитися, перш ніж перейти до домашніх та сімейних справ. Це збільшить шанси на те, що у вас буде приємніший вечір та міцніший захист від стресу на роботі.

Підготуйся до роботи звечора

Покладіть у свій портфель записник, обід, ключі від машини та інші речі без яких вам не обійтися. Оберіть одяг та попрасуйте його звечора. Приготуйте сніданок для себе та для дітей… Продовжуйте виконувати справу за справою, щоб максимально розгрузити ранок.

Кілька хвилин вечірньої підготовки забезпечать вам плавний перехід в робочий день.

Добре виспіться



Повноцінний сон знижує ймовірність хронічного стресу / Фото Pexels