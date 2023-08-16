Ви неправильно чистили вуха: ось як це потрібно робити

Деякі люди використовують для чищення вух ватні палички, інші ж переконані, що чистити вуха взагалі не потрібно. Втім, знати основні правила гігієни все ж варто, адже інакше ви можете нашкодити собі.

Попри численні дискусії щодо того, як все ж потрібно чистити вуха, усі лікарі погоджуються, що класти щось у них – це погана ідея. Зазвичай вуха добре очищаються і не потребують додаткового догляду. Єдина причина їх чистити – це пом'якшити і видалити сірку з вушних каналів.

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Як потрібно чистити вуха

Причина, через яку люди прагнуть чистити вуха, полягає у вушній сірці, яка виробляється організмом, і насправді допомагає захистити та змастити вуха. І якби її не було в вашому організмі, скоріш за все, ваші вуха весь час би свербіли чи були сухі.

І коли ви жуєте та рухаєте щелепою, ви допомагаєте вушній сірці переміститися з слухового проходу до вушного отвору. Вушна сірка не утворюється в глибині вуха, тож єдина причина, через яку у вас може утворитися її надто багато – ви намагалися почистити вуха ватною паличкою та засунули сірку глибше.



Вуха потрібно чистити тільки ззовні / Фото Pexels

В ідеалі вуха взагалі не потрібно чистити, та якщо там накопичується надто багато сірки, це може призвести до неприємних симптомів.

Симптоми утворення сірки такі:

біль у вусі;

відчуття, наче вухо закладене;

часткова втрата слуху, що погіршується з часом;

дзвін у вусі;

свербіння та неприємний запах.

Якщо ви відчуваєте якісь з перелічених проблем, не намагайтеся усунути сірку самостійно, натомість зверніться до лікаря, щоб він оглянув вухо та з'ясував причину.

Якщо ж проблема несерйозна, але ви відчуваєте, що у вусі накопичилося надто багато сірки, спробуйте обережно почистити зовнішню частину вуха, використовуючи звичайну мочалку. Також ви можете крапнути у вухо трохи дитячої олії, перекису водню чи мінеральної олії, щоб пом'якшити сірку.

Не використовуйте ватні палички чи інші дрібні та гострі предмети для чищення вух. Дослідження показують, що вони не тільки неефективні, але й можуть завдати шкоди організму.