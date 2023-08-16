Вы неправильно чистили уши: вот как это нужно делать

Некоторые люди используют для чистки ушей ватные палочки, другие же убеждены, что чистить уши вообще не нужно. Впрочем, знать основные правила гигиены все же стоит, иначе вы можете навредить себе.

Несмотря на многочисленные дискуссии о том, как нужно чистить уши, все врачи соглашаются, что класть что-то в них – это плохая идея. Обычно уши хорошо очищаются и не нуждаются в дополнительном уходе. Единственная причина их чистить – это смягчить и удалить серу из ушных каналов.

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Как нужно чистить уши

Причина, по которой люди стремятся чистить уши, заключается в ушной сере, вырабатываемой организмом, и действительно помогает защитить и смазать уши. И если бы ее не было в вашем организме, скорее всего, ваши уши все время бы чесались или были сухие.

И когда вы жуете и двигаете челюстью, вы помогаете ушной сере переместиться из слухового прохода в ушное отверстие. Ушная сера не образуется в глубине уха, поэтому единственная причина, по которой у вас может образоваться ее слишком много – вы пытались почистить уши ватной палочкой и засунули серу глубже.



Уши нужно чистить только снаружи / Фото Pexels

В идеале уши вообще не нужно чистить, но если там накапливается слишком много серы, это может привести к неприятным симптомам.

Симптомы образования серы таковы:

боль в ухе;

ощущение, словно ухо заложено;

частичная потеря слуха, что ухудшается со временем;

звон в ухе;

зуд и неприятный запах.

Если вы испытываете какие-либо из перечисленных проблем, не пытайтесь устранить серу самостоятельно, обратитесь к врачу, чтобы он осмотрел ухо и выяснил причину.

Если проблема несерьезная, но вы чувствуете, что в ухе накопилось слишком много серы, попробуйте осторожно почистить наружную часть уха, используя обычную мочалку. Также вы можете капнуть в ухо немного детского масла, перекиси водорода или минерального масла, чтобы смягчить серу.

Не используйте ватные палочки или другие мелкие и острые предметы для чистки ушей. Исследования показывают, что они не только неэффективны, но и могут нанести вред организму.