Якщо ви полюбляєте сир і хочете, щоб придбаний вами продукт зберігався якомога довше, вам потрібно знати кілька простих правил. Виявляється, сир може зіпсуватися, якщо покласти його у невдале місце.

Можливо, ви й досі складаєте свій сир у поліетиленові пакети чи загортаєте у харчову плівку. Втім, сертифікований фахівець з виробництва сиру Джон Монтез переконаний, що це не найкращий спосіб зберігання.

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Як потрібно зберігати сир

Джон Монтез розповів, що сир містить чимало речовин, які допомагають йому добре зберігатися. Зокрема, у сирі є чимало кислоти та солі, а також він виділяє досить багато води порівняно з молоком чи іншими молочними продуктами.

Насправді вам не потрібно багато пристосувань для того, щоб зберігати сир свіжим тижнями чи навіть місяцями. І перше, що ви маєте знати про сир, так це те, що невелика контрольована цвіль на ньому не означає, що вам потрібно його відразу викидати. Спробуйте зішкребти її, адже харчова пліснява не має здатності проникати у продукт надто глибоко.

Щоб організм працював без збоїв, потрібно не лише слідкувати за харчуванням, а підходити комплексно до здоров’я. Важливо вчасно робити детоксикацію організму. Поєднання препаратів Лімфоміозот Галіум-Хеель чинять імуномодулюючу, протизапальну, дренажну та дезінтоксикаційну дії. Тож ви почуватиметесь комфортно і будете сяяти здоров’ям.

Та якщо ви хочете зберегти сир приємним на смак, вам не потрібно заздалегідь розрізати його на невеликі шматочки. Окрім того, довговічність вашого сиру залежить і від точності надрізів, тож мінімізуйте площу сиру, що контактує з повітрям.

Так, наприклад, якщо ви збираєтеся заздалегідь приготувати сир для вечірки, що довше ви можете залишити його цілим шматком, то краще,

– поділився Джон Монтез.

Також намагайтеся тримати сир загорнутим, проте уникайте використання пластику, адже одна з головних цілей під час зберігання сиру – забезпечити невеликий потік повітря.



Сир не варто зберігати у пластиковому пакеті / Фото Pexels​

Через пластик активні мікроорганізми не збережуться до того часу, коли ви захочете його з'їсти, тож натомість краще використайте паперовий або провощений папір.

Окрім того, під час зберігання сиру в холодильнику краще помістити його в шухляду, щоб на нього не потрапив потік холодного повітря. Але для сирів, які ви плануєте з'їсти протягом кількох днів, навіть не потрібне зберігання у холодильнику – ви можете залишити продукт за кімнатної температури.