Если вы любите сыр и хотите, чтобы приобретенный вами продукт хранился как можно дольше, вам нужно знать несколько простых правил. Оказывается, сыр может испортиться, если положить его в неудачное место.

Возможно, вы до сих пор складываете свой сыр в полиэтиленовые пакеты или заворачиваете в пищевую пленку. Впрочем, сертифицированный специалист по производству сыра Джон Монтез убежден, что это не самый лучший способ хранения.

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Как нужно хранить сыр

Джон Монтез рассказал, что сыр содержит немало веществ, помогающих ему хорошо храниться. В частности, в сыре есть немало кислоты и соли, а также он выделяет достаточно много воды по сравнению с молоком или другими молочными продуктами.

На самом деле, вам не нужно много приспособлений для того, чтобы хранить сыр свежим неделями или даже месяцами. И первое, что вы должны знать о сыре, так это то, что небольшая контролируемая плесень на нем не означает, что вам нужно его сразу выбрасывать. Попробуйте соскоблить ее, ведь пищевая плесень не имеет способности проникать в продукт слишком глубоко.

Чтобы организм работал без сбоев, нужно не только следить за питанием, но и подходить комплексно к здоровью. Важно вовремя производить детоксикацию организма. Сочетание препаратов Лимфомиозот Галлиум-Хеель оказывают иммуномодулирующее, противовоспалительное, дренажное и дезинтоксикационное действия. Так что вы будете чувствовать себя комфортно и будете сиять здоровьем.

Но если вы хотите сохранить сыр приятным по вкусу, вам не нужно заранее разрезать его на небольшие кусочки. Кроме того, долговечность вашего сыра зависит и от точности надрезов, так что минимизируйте площадь сыра, контактирующего с воздухом.

Так, например, если вы собираетесь заранее приготовить сыр для вечеринки, чем дольше вы можете оставить его целым куском, тем лучше,

– поделился Джон Монтез.

Также старайтесь держать сыр завернутым, однако избегайте использования пластика, ведь одна из главных целей при хранении сыра – обеспечить небольшой поток воздуха.



Сыр не следует хранить в пластиковом пакете / Фото Pexels

Из-за пластика активные микроорганизмы не сохранятся до тех пор, пока вы захотите его съесть, поэтому лучше используйте бумажную упаковку или провощенную бумагу.

Кроме того, во время хранения сыра в холодильнике лучше поместить его в ящик, чтобы на него не попал поток холодного воздуха. Но для сыров, которые вы планируете съесть в течение нескольких дней, даже не нужно хранение в холодильнике – вы можете оставить продукт при комнатной температуре.