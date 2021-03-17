Як повернути собі форму після коронавірусу: 4 етапи фізичних вправ від науковців

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Багато людей, які перехворіли на COVID-19, тривалий час почуваються ослабленими та кволими. Науковці кажуть, що відновлювати свою фізичну форму, яка була до хвороби, треба вкрай обережно.
Доктор Девід Салман та його колеги з Імперського коледжу в Лондоні дають поради тим, хто одужує після коронавірусу. Фізичне відновлення вони пропонують проводити в 4 фази, кожна з яких повинна тривати щонайменше 7 днів.
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Однак люди можуть скільки завгодно залишатися на тому етапі, в якому вони почуваються комфортно. Також дослідники радять вести щоденник, щоб бачити прогрес.
Почніть з легкої ходьби, вправ для балансу або йоги. Додайте дихальні вправи, розтяжку та легкі рухи для зміцнення. Проводьте такі тренування впродовж тижня.
Легка ходьба під час першої фази / Фото unsplash
Протягом наступних 7 днів ваші фізичні навантаження повинні також включати легкі вправи, такі як ходьба та йога. Однак, вам необхідно поступово збільшувати тривалість вашого тренування на 10 – 15 хвилин щодня.
Під час другої фази щодня збільшуйте тренування на 10 – 15 хвилин / Фото unsplash
Спробуйте інтервали з двох 5-хвилинних блоків активності, таких як швидка ходьба, підйом і спуск по сходах, біг підтюпцем, плавання або їзда на велосипеді. Обов’язково між ними робіть перерви для відновлення. Уникайте задишки і переконайтесь, що ви в змозі розмовляти. Додавайте щодня по інтервалу, але лише якщо відчуваєте, що можете.
На третьому етапі катайтеся на велосипеді / Фото unsplash
Вправи четвертого етапу сприяють координації, силі та рівновазі. Займайтеся бігом зі зміною напрямку, робіть бічні кроки, виконуйте силові вправи з власною вагою. Після закінчення цієї фази спробуйте звичайні тренування.
Робіть вправи з власною вагою на четвертому етапі / Фото unsplash