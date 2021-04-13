Як повернутися до тренувань після коронавірусу: 6 порад від Юлії Богдан

Джерело:інстаграм Wow Body Slim
Незалежно від того, в якій формі протекла хвороба, відновлення відбувається досить повільно. Серед найчастіших наслідків ковіду: стомлюваність, м'язова слабкість, проблеми зі сном, тривожність, депресії та панічні атаки.
Тож якщо ви перехворіли – не поспішайте "кидатися" в активне життя. Спершу довідайтеся, коли можна повертатися до тренувань та з яких навантажень починати процес відновлення.
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Почніть з легких зарядок, дихальних вправ та м'яких розтяжок.
Силові вправи варто виконувати по 1 підході, всього 10 разів. Не варто докладати надмірних зусиль, поки тіло лише звикає до навантажень.
Тіло не готове до різких пробіжок та активного кардіо, тож найкраще рішення – замінити їх на регулярні прогулянки на свіжому повітрі.
Проводьте більше часу на свіжому повітрі, пийте чисту воду та провітрюйте приміщення. Це необхідно для комплексного відновлення тіла.
Якщо після ковіду в вас порушений сон – робіть перед сном практику йоги. Вона допоможе розтягнутися, подихати та розслабити нервову систему.
Ляжте в шавасану (поза лежачи, яка використовується для релаксації) на 15 хвилин, спробуйте медитації заземлення, на дихання, практики на розслаблення. Намагайся лягати до 23:00.
Навіть якщо вам не вдається швидко повернутися в режим – не лайте себе за це. Дайте своєму тілу час, щоб повністю повернутися в колишній стійкий стан. Будьте максимально лояльні до себе в період відновлення.