Як повернутися до тренувань після коронавірусу: 6 порад від Юлії Богдан

Незалежно від того, в якій формі протекла хвороба, відновлення відбувається досить повільно. Серед найчастіших наслідків ковіду: стомлюваність, м'язова слабкість, проблеми зі сном, тривожність, депресії та панічні атаки.

Тож якщо ви перехворіли – не поспішайте "кидатися" в активне життя. Спершу довідайтеся, коли можна повертатися до тренувань та з яких навантажень починати процес відновлення.

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1. Ніяких активних і жорстких тренувань

Почніть з легких зарядок, дихальних вправ та м'яких розтяжок.

2. Поступово додавайте силові навантаження

Силові вправи варто виконувати по 1 підході, всього 10 разів. Не варто докладати надмірних зусиль, поки тіло лише звикає до навантажень.

3. Прогулюйтеся

Тіло не готове до різких пробіжок та активного кардіо, тож найкраще рішення – замінити їх на регулярні прогулянки на свіжому повітрі.

4. Дбайте про себе

Проводьте більше часу на свіжому повітрі, пийте чисту воду та провітрюйте приміщення. Це необхідно для комплексного відновлення тіла.

5. Висипайтеся

Якщо після ковіду в вас порушений сон – робіть перед сном практику йоги. Вона допоможе розтягнутися, подихати та розслабити нервову систему.

Ляжте в шавасану (поза лежачи, яка використовується для релаксації) на 15 хвилин, спробуйте медитації заземлення, на дихання, практики на розслаблення. Намагайся лягати до 23:00.

6. Не критикуйте себе

Навіть якщо вам не вдається швидко повернутися в режим – не лайте себе за це. Дайте своєму тілу час, щоб повністю повернутися в колишній стійкий стан. Будьте максимально лояльні до себе в період відновлення.