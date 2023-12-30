Усі ми час від часу відчуваємо тривожність, але чи знаєте ви, що це таке і як її розпізнати? Давайте разом спробуємо в цьому розібратися.

Тривожність – це внутрішній стан напруження й нервовості, який може виникати в різних ситуаціях. Тривожність визначається почуттям страху та душевним дискомфортом.

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Певну тривогу ми можемо відчувати через якісь події або буденні клопоти, однак це триває не довго – від кількох годин до кількох днів. Втім для когось тривожність – це тривалий стрес, який може перерости в тривожний розлад.

Як зрозуміти, що людина відчуває тривожність

Довго не відповідає в чатах або ігнорує дзвінки. Це може свідчити про тривожний стан, а чати чи безліч дзвінків може лише підсилювати це відчуття.

Раптово змінює плани. Хвиля тривоги може змусити людину скасувати плани в останню мить.

Уникає особистих зустрічей, віддаляється. У вільний час людина залишається на самоті. Їй важко відвідувати заходи, зустрічатися з друзями чи колегами й вдавати, ніби все добре.

У розмові уникає зорового контакту. Ви повинні зрозуміти, що це не є ознаками байдужості чи неповаги. Просто людина з тривожністю не хоче, щоб на неї звертали увагу, а розмова віч-на-віч може бути некомфортною.

Погода чи пора року не повинні впливати на гарне самопочуття. Для покращення дренажної функції спробуйте Галіум-Хеель – лікарський засіб у вигляді крапель імуномодулювальної, дезінтоксикаційної та протизапальної дії. Подбайте про своє здоров’я та рідних!

Говорить без упину, перебиває. Людям з тривожністю важко керувати своїми емоціями та думками. Якщо під час розмови настає тиша, то вони всіляко намагаються її заповнити.

Поводиться зверхньо, дратується через дрібниці. Людина із тривожністю часто перебуває "на грані", і будь-яка емоція може стати "останньою краплею".

Якщо ви чи ваші близькі страждаєте на тривожність, то спробуйте кілька речей, які допоможуть вам її трохи уникнути: