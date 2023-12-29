Ви можете бути здивовані, та у сон також потрібно інвестувати, і час, і зусилля, і навіть кошти. Хорошому відпочинку сприятиме приємна постільна білизна, правильне нічне освітлення, очищувач повітря та щільні штори. Та деякі звички можуть і зіпсувати сон. І про одну з них розповів експерт Дорсі Стендіш.

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Яка найгірша звичка у сні?

Так, є одна річ у вашому відпочинку, яка може серйозно прискорити ваше старіння – і це недостатня кількість сну. Найважливіше, що ви можете зробити для свого благополуччя та життєвої сили – це дійсно висипатися.

І навіть одна ніч часткового позбавлення сну у старших людей може активувати гени, що пов'язані із біологічним старінням. Виявляється, у США кожна третя людина відпочиває протягом надто малої кількості часу. Окрім того, приблизно 40% дорослих людей повідомляють, що вони засинають протягом дня, не плануючи цього, принаймні раз на місяць.

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Недостатній сон може призвести до численних проблем зі здоров'ям та багатьох захворювань, наприклад, діабету 2-го типу, хвороб серця, ожиріння та серцево-судинних хвороб.



Потрібно висипатися кожного дня / Фото Pexels

Що таке "сон краси"?

Є причина, чому достатній сон називають "сном краси". Річ у тому, що під час відпочинку ваш мозок відновлюється та омолоджується на клітинному рівні. Це через те, що під час сну ваші клітини виробляють більше білкових молекул, які утворюють щось на кшталт будівельних блоків для відновлення тканин.

Та для того, щоб переконатися, що ви отримуєте здоровий сон, який допоможе вам омолодитися та зарядитися енергією, вам варто дотримуватися "гігієни сну". Це значить, що за годину до відпочинку вам потрібно відкласти усі гаджети та дати нервовій системі трохи відпочити. Також ви можете виконати легку розтяжку чи кілька заспокійливих вправ перед сном.