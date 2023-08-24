Їжте цей фрукт, щоб краще спати вночі

Якщо ви страждаєте від безсоння, вам точно доводилося чути чимало порад щодо того, як можна покращити свій графік відпочинку. Проте вам може допомогти додавання всього одного продукту до свого раціону.

Якщо ви полюбляєте смак бананів та часто їсте ці фрукти, вам неабияк пощастило: вони можуть не тільки дати вам чимало поживних речовин, але й допомогти заснути ввечері.

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Як банани допомагають при безсонні

Безсоння – це вкрай неприємний розлад сну, який призводить до труднощів з засинанням чи не дає вам поринути у глибокий сон. Зрештою протягом дня люди відчувають себе млявими та виснаженими.

Їсти банани перед сном радили і раніше, проте тільки нещодавно з'явилися дослідження, які показали, що цей фрукт і справді корисний для відпочинку та графіку сну.

Виявляється, банани містять чимало поживних речовин, які можуть покращити загальний стан організму та побороти деякі розлади сну. Одна з найважливіших речовин, що міститься у банані і відповідає за відпочинок – це магній.

Всього у одному банані середнього розміру міститься 34 мікрограми цієї речовини, що становить 8% від добової норми сполуки. Магній корисний тим, що допомагає підтримувати нормальний циркадний цикл та вчасно засинати й прокидатися.



Банани багаті на магній / Фото Pexels​

Окрім того, експерименти підтвердили, що вживання 500 мікрограмів магнію щодня допоможе збільшити вироблення у організмі мелатоніну та зменшити кількість кортизолу, що інакше відомий як гормон стресу.

Мелатонін натомість виробляється саме під час циклу сну, і він допомагає вам дотримуватися здорового графіку відпочинку. Так, якщо ви з'їсте банан незадовго до того, як ляжете спати, це допоможе вам скоротити час, що потрібен вам для засинання та відчувати себе більш енергійними на наступний день.

Міститься у бананах й ще одна речовина, яка просто необхідна для якісного сну – амінокислота трипофан. Організм не виробляє її, тож ви маєте отримувати цю сполуку з продуктів харчування – наприклад, з бананів.

Якщо ви споживаєте достатньо трипофану, це призведе до того, що ви рідше прокидатиметеся серед ночі й спатимете довше.