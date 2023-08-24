Ешьте этот фрукт, чтобы лучше спать ночью

Если вы страдаете бессонницей, вам точно приходилось слышать немало советов относительно того, как можно улучшить свой график отдыха. Однако вам может помочь добавление всего одного продукта в свой рацион.

Если вы любите вкус бананов и часто едите эти фрукты, вам очень повезло: они могут не только дать вам немало питательных веществ, но и помочь уснуть вечером.

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Как бананы помогают при бессоннице

Бессонница – это крайне неприятное расстройство сна, которое приводит к трудностям с засыпанием или не дает вам погрузиться в глубокий сон. В конце концов, в течение дня люди чувствуют себя вялыми и истощенными.

Есть бананы перед сном советовали и раньше, однако только недавно появились исследования, которые показали, что этот фрукт действительно полезен для отдыха и графика сна.

Оказывается, бананы содержат много питательных веществ, которые могут улучшить общее состояние организма и побороть некоторые нарушения сна. Одно из важнейших веществ, содержащихся в банане и отвечающих за отдых – это магний.

Всего в одном банане среднего размера содержится 34 микрограмма этого вещества, что составляет 8% от суточной нормы соединения. Магний полезен тем, что помогает поддерживать нормальный циркадный цикл и засыпать и просыпаться.



Бананы богаты магнием / Фото Pexels

Кроме того, эксперименты подтвердили, что употребление 500 микрограммов магния ежедневно поможет увеличить выработку в организме мелатонина и уменьшить количество кортизола, иначе известного как гормон стресса.

Мелатонин производится именно во время цикла сна, и он помогает вам придерживаться здорового графика отдыха. Так, если вы съедите банан незадолго до того, как ляжете спать, это поможет вам сократить время, необходимое для засыпания и чувствовать себя более энергичными на следующий день.

Содержится в бананах и еще одно вещество, просто необходимое для качественного сна – аминокислота трипофан. Организм не производит его, и вы должны получать это соединение из продуктов питания – например, из бананов.

Если вы потребляете достаточно трипофана, это приведет к тому, что вы будете реже просыпаться ночью и спать дольше.