Найкращі природні засоби від болю в горлі: їх варто спробувати

Біль у горлі – це один з безлічі неприємних симптомів застуди, яку восени підхопити дуже просто. Та усунути його простіше, ніж ви уявляли: варто тільки знати кілька трюків та природних засобів.

Звісно, біль у горлі може з'явитися не тільки через застуду, але й внаслідок сезонної алергії, кислотного рефлюксу чи навіть просто сухого повітря. Та незалежно від причини, ці болі незручні та болісні. Лікарка Дженніфер Логан поділилася способами, що допоможуть позбутися цього неприємного симптому.

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Полоскання горла солоною водою

Так, виявляється, перше, що вам варто зробити, коли ви починаєте відчувати першіння у горлі, так це почати полоскати його солоною водою. Ефективність цього методу підтвердив і доктор медичних наук Омід Мехдізаде.

Цей метод чудово очищає слиз, а також віруси та бактерії; полоскання горло також схоже на фізичне зрошення, тобто допомагає видалити усі хворобливі мікроорганізми з поверхні горла, що викликають біль та свербіж.

Одне з досліджень навіть показало, що полоскання горла солоною водою може скоротити тривалість застуди на два дні та зменшити запалення.

Пийте воду

Це дуже очевидний спосіб усунення болю у горлі, втім, далеко не всі люди ним користуються. Під час застуди пити достатню кількість води особливо важливо, адже це допомагає утворювати слиз та слину, які покриють горло та захистять від болю.

Доктор Мехдізаде навіть розповів, що має пацієнтів, які скаржаться на біль у горлі через те, що п'ють всього по одній склянці води на день.

З'їжте ложку меду

Звичайна ложка меду може допомогти при болю у горлі сильніше, ніж ви думаєте. Насправді мед є надзвичайно ефективним домашнім засобом від застуди, адже діє як антисептик – тобто зупиняє чи уповільнює ріст мікробів.

Додавання меду до лікування застуди може суттєво зменшити симптоми інфекцій верхніх дихальних шляхів, і цю інформацію підтвердило чимало досліджень.



Мед може полегшити біль у горлі / Фото Pexels

Окрім того, мед може покрити задню стінку горла та полегшити біль. Для того, щоб використати його, ви можете просто з'їсти цей продукт, або ж змішати його з теплим напоєм. Та пам'ятайте про те, що мед не можна давати немовлятам до 1 року, адже він може викликати в них хворобу, що називається ботулізм.

З'їжте щось холодне

Звісно, вам вже доводилося чути про те, що гарячий чай може допомогти під час застуди. Та, виявляється, і холодні страви можуть зменшити біль у горлі. Якщо ви з'їсте трохи морозива, це може суттєво зменшити дискомфорт, запалення та подразнення.