Якщо ви часто відчуваєте себе млявими, втомленими та нерідко підхоплюєте хвороби, це може свідчити про те, що ваша імунна система не працює як слід. У такому випадку вам, звісно, варто звернутися до лікаря, проте також не завадить перевірити, чи ваші звички не впливають на ваше здоров'я. Про те, чого не варто робити, розповів доктор медичних наук Махаммада Джубера.

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Нестача сну

Так, виявляється, недостатня кількість сну може серйозно вплинути на те, з якою імовірністю ви підхопите віруси чи мікроби. Безсоння також означатиме, що вам знадобиться набагато більше часу для того, щоб одужати.

Річ у тому, що без достатньої кількості сну ваше тіло не може виробляти антитіла – білки та клітини, що допомагають боротися з захворюванням та захиститися від нього у майбутньому. Також деякі корисні речовини виробляються у вашому організмі тільки під час сну.

Тривога

Звісно, ви не можете просто позбутися стресу і тривоги, проте вони дуже сильно впливають на ваше здоров'я. Навіть звичайні тривожні думки можуть ослабити ваш імунітет всього за пів години. А постійний стрес завдає ще більших збитків.

Саме він може підвищити ваші шанси на захворювання грипом, герпесом, лишаєм та іншими неприємними хворобами. Тож намагайтеся уникати стресових ситуацій та за потреби поговоріть з вашим лікарем.

Раціон з високим рівнем жиру

Мало хто про це замислюється, проте олії можуть перешкоджати вашому організму у боротьбі з мікробами лейкоцитів. А якщо ваш раціон переважно складається з продуктів із високим рівнем жиру, це може призвести до порушення балансу бактерій та погіршенню імунної відповіді.

Тож якщо ви відчуваєте, що ваше харчування впливає на імунітет, подумайте над тим, щоб дещо відкоригувати його. Перш за все, додайте до раціону молочні продукти з низьким рівнем жиру та без додавання цукру, а також нежирні білки – а саме морепродукти, індичку чи курку.



Велика кількість жиру може погіршити імунітет / Фото Pexels

Пам'ятайте й про те, що ожиріння може підвищити ймовірність захворювання на грип чи інші інфекції, зокрема і пневмонію.

Куріння

Навряд чи шкода від куріння стане для когось новиною, проте ви могли навіть не уявляти, наскільки сильно воно впливає на ваш рівень імунітету. Окрім того, шкідливе не тільки куріння тютюну, але і вейпінг. Під час нього вам шкодить не тільки нікотин, але й різні речовини у електронних рідинах можуть пригнічувати вашу імунну систему.

Відсутність фізичних вправ

У погану осінню погоду вам, можливо, не хочеться покидати свою домівку, проте, повірте, це того варте. Саме вправи і тренування можуть покращити імунітет та допомогти у боротьбі з вірусами.

Натомість сидячий спосіб життя призводить до того, що кров у організмі рухається не так ефективно, і рідини, що борються з мікробами, не можуть швидко потрапляти туди, куди потрібно.