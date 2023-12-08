Як позбутися зайвого жиру на обличчі та щоках: простий спосіб

Якщо ви хочете втратити вагу саме для того, щоб ваше обличчя виглядало стрункішим та більш здоровим, вам можуть підійти спеціальні вправи для лиця. Вони не складні та швидко дадуть бажаний результат.

Попри те, що вправи для обличчя – це непоганий і справді дієвий варіант позбутися подвійного підборіддя, найнадійніший спосіб попрощатися із жиром на щоках – схуднути по всьому тілу та налагодити режим тренувань та харчування. Про конкретні кроки, які допоможуть позбутися жиру на обличчі, розповіла Елізабет Кустер.

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Вправи та жир на обличчі

У Клівлендській клініці зазначають, що не існує швидкого рішення, яке допоможе із проблемою подвійного підборіддя. Зазвичай воно означає, що людина має надмірну вагу. Тож якщо ви дотримуватиметеся здорової дієти та займатиметеся фізичними вправами годину на день, незабаром ви помітите результат і на своєму лиці.

Ще одна причина, через яку на обличчі може з'являтися жир – це старіння. З віком жир може починати зміщатися вниз, і через це риси лиця, які раніше були округлими, можуть опускатися, а шкіра починає обвисати.

Втім, існують деякі способи, які все ж можуть трохи покращити вигляд вашого обличчя та зменшити друге підборіддя.

Інструменти для тренування щелепи

Тренажери для щелеп – е невеликі пристрої, що допомагають тренувати м'язи і шиї, і обличчя, коли ви закусуєте їх. Якщо правильно використовувати їх, вони можуть покращити лінію щелепи та збільшити м'язи.

Вправи для подвійного підборіддя

Якщо ви виконуватимете деякі спеціальні вправи для подвійного підборіддя, це також допоможе зміцнити м'язи. Втім, це зовсім необов'язково позбавить вас від жиру на підборідді та щоках.

Втім, невелике дослідження, опубліковане у JAMA показало, що всього 30 хвилин вправ, що розтягують м'язи, вже за 20 тижнів може покращити вигляд обличчя учасників. Втім, для доведення цієї теорії потрібні додаткові і більш масштабні дослідження.



Подвійного підборіддя можна позбутится / Фото Pexels

Втрата жиру на обличчі

Жир зберігається у жирових клітинах по всьому тілу, і щоразу, коли ви створюєте дефіцит калорій, ви можете перетворити частину цього жиру на енергію. Втім, ви не можете наказати своєму тілу починати схуднення зі щік та підборіддя. Тож якщо ви просто загально схуднете, частина жиру пропаде також з вашого лиця.

Правильне харчування

Для того, щоб ваше обличчя виглядало краще, вам потрібно додати до свого раціону корисні продукти, багаті на здорові жири, складні вуглеводи та білки. Зокрема, ви можете їсти більше овочів, фруктів та цілозернових продуктів.