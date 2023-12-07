При правильному зберіганні картопля вважається одним із найдовговічніших овочів. Ми вживаємо її дуже часто в різних видах, тож з проблемою поморщення чи проростання знайомі всі.

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Погодьтеся, готувати страви з такої картоплі не дуже приємно, адже вона втрачає свою свіжість та й загалом стає не такою смачного.



Зберігайте карптоплю з яблуками / Фото Pexels

Як правильно зберігати картоплю

Принісши картоплю з супермаркета, дістаньте її в першу чергу з поліетиленового пакета, оскільки їй потрібна циркуляція повітря.

Користувачка тік току поділився простим лайфхаком, який допоможе зберігати картоплю свіжою тривалий час.

Виявляється, проростати картоплі не дозволить звичайне яблуко, а все тому, що фрукт виділяє етилен, який уповільнює проростання картоплі. Втім етилен також може прискорити процес дозрівання та швидкого псування, тому краще не ставте поруч яблука з цибулею чи броколі.