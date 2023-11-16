Як позбутися конденсату на вікнах: надійні способи від експерта

Якщо кожного дня ви прокидаєтеся і не можете визирнути на вулицю через конденсат на вікнах, настав час поборотися із цією проблемою. На щастя, вирішити її простіше, ніж ви могли собі уявити.

Конденсату на вікнах вам потрібно позбутися обов'язково. І не тільки через те, що вода, яка стікає по вікнах, псує вид та естетику дому, але й через те, що ці краплі можуть призвести до утворення плісняви, цвілі та вогкості у оселі. Окрім того, цвіль може пошкодити віконні рами та стіни. Як позбутися конденсату раз та назавжди, розповів експерт Кріс Майкл.

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Відчиняйте вікна та двері

Один із найдешевших та найпростіших способів позбутися конденсату – забезпечити циркуляцію свіжого повітря у вашому домі.

Просте відкриття вікна та провітрювання кімнати протягом 10 – 15 хвилин на день істотно вплинуть на накопичення вологи в домі, і цього достатньо для обміну повітря в кімнаті середнього розміру,

– поділився директор Thames Valley Window Company Райан Шофілд.

Втім, у цього методу не бракує і недоліків. Відкриття вікон – це радше тимчасове рішення, адже повітря, яке приходить ззовні, буде набагато холоднішим, і вам доведеться посилювати опалення у домі, щоб зберегти належну температуру. Також повітря з вулиці може приносити алергени та забруднювати вашу оселю.

Окрім того, вам також варто переконатися, що повітря ззовні є більш сухим, ніж всередині, інакше цей метод не матиме сенсу.



Відчинені вікна допоможуть уникнути конденсату / Фото Pexels

Зменшіть вологість у домі

Для того, щоб уникнути надто частого виникнення конденсату, вам варто подумати над тим, щоб обмежити усі джерела вологи, які є у квартирі. Зокрема ви можете накривати рушниками каструлі під час готування, додавати додатковий цикл віджимання до прання, щоб уникнути надто довгого сушіння мокрого одягу, а також поставити кращі витяжки у ванній кімнаті.

Втім, утворення вологи уникнути повністю вам все одно не вдасться. Та якщо ви, наприклад, сушитимете одяг на вулиці, це суттєво знизить рівень вологи у квартирі.

Швидко видаліть конденсат пилососом чи шваброю

Якщо попри усі ваші зусилля на вікнах все ж з'явився конденсат, ви можете швидко впоратися з ним, щоб уникнути розповсюдження вологості та пошкодження стін та рами вікон. Для цього вам варто очистити конденсат за допомогою швабри чи ганчірки.

Також ви можете тримати опалення постійно ввімкненим, а не вмикати його тільки тоді, коли в домі стає холодно – це зменшить "точку роси" – тобто точку, у якій пар перетворюється на краплі води.