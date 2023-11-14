Безболісно і швидко: як позбутися мозолів на ногах

Тверда мозоль на нозі може бути не тільки неприємною, але й болючою. Якщо вона вас турбує і заважає нормально ходити, саме час позбутися її безпечним та надійним способом.

Мозоль – це потовщений шар шкіри, який утворюється тоді, коли ваша шкіра намагається захиститися від тиску чи тертя. Виглядають вони зазвичай як тверді шишки з сухою шкірою, що іноді може лущитися. Про найкращі способи позбутися мозолів розповів хірург стопи Бред Шеффер.

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Відпиляйте шкіру пемзою

Структура пемзи досить шорстка та абразивна, і вона може допомогти відлущити затверділу шкіру. Якщо ви хочете видалити мозоль вдома, це може бути одним з найкращих варіантів.

Для того, щоб правильно відпиляти мозоль, спершу вам потрібно змочити це місце ноги у теплій воді, щоб пом'якшити шкіру. Для того, щоб досягти цього результату, буде достатньо всього 5 – 10 хвилин.

Після того, як ви будете готові пиляти мозоль, обережно потріть пемзою вражену частину шкіри круговими чи бічними рухами, поки не видалите усю мертву шкіру.

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Втім, як тільки ви досягнете шару шкіри, що виглядає здоровим, негайно зупиніться, адже пемза може подразнити частину стопи. Після того, як ви підпиляли мозоль, нанесіть на ногу ніжний зволожувальний крем, щоб вберегти м'яку та еластичну шкіру.



Пемза може допомогти позбутися від мозолів / Фото Pexels

Використайте зволожувач або розчинник мозолів

Цей підхід буде ще більш щадним для вашої шкіри, ніж підпилювання пемзою, тож його варто використати, якщо ви маєте чутливу шкіру. Якщо ви щодня будете використовувати зволожувальні засоби, що містять інгредієнти, що допомагають розгладжувати шкіру (саліцилову кислоту, лактат амонію тощо) мозолі можуть з часом пом'якшитися та зникнути.

Якщо крем викликає подразнення шкіри, ви можете спершу нанести трохи вазеліну як базовий шар.