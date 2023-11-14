Безболезненно и быстро: как избавиться от мозолей на ногах

Жесткая мозоль на ноге может быть не только неприятной, но и болезненной. Если она вас беспокоит и мешает нормально ходить, самое время избавиться от ее безопасным и надежным способом.

Мозоль – это утолщенный слой кожи, образующийся тогда, когда ваша кожа пытается защититься от давления или трения. Выглядят они обычно как жесткие шишки с сухой кожей, что иногда может шелушиться. О лучших способах избавиться от мозолей рассказал хирург стопы Брэд Шеффер.

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Отпилите кожу пемзой

Структура пемзы достаточно шершавая и абразивная, и она может помочь отшелушить затвердевшую кожу. Если вы хотите удалить мозоль дома, это может быть одним из лучших вариантов.

Для того чтобы правильно отпилить мозоль, сначала вам нужно смочить это место ноги в теплой воде, чтобы смягчить кожу. Для того чтобы добиться этого результата, будет достаточно всего 5 – 10 минут.

После того, как вы будете готовы пилить мозоль, осторожно потрите пемзой пораженную часть кожи круговыми или боковыми движениями, пока не удалите всю мертвую кожу.

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Впрочем, как только вы добьетесь слоя кожи, что выглядит здоровым, немедленно остановитесь, ведь пемза может раздражать часть стопы. После того, как вы подпилили мозоль, нанесите на ногу нежный увлажняющий крем, чтобы уберечь мягкую и эластичную кожу.



Пемза может помочь избавиться от мозолей / Фото Pexels

Используйте увлажнитель или растворитель мозолей

Этот подход будет еще более щадящим для вашей кожи, чем подпиливание пемзой, поэтому его следует использовать, если у вас чувствительная кожа. Если вы ежедневно будете использовать увлажняющие средства, содержащие ингредиенты, помогающие разглаживать кожу (салициловую кислоту, аммония лактат и т.п.) мозоли могут со временем смягчиться и исчезнуть.

Если крем вызывает раздражение кожи, вы можете сперва нанести немного вазелина как базовый слой.