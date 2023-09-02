Ось як позбутися від похмілля: 5 дієвих порад

Якщо на ранок після особливо веселого гуляння ваше самопочуття залишає бажати кращого, це можна досить легко виправити за допомогою кількох простих методів. Всього кілька хвилин, і ви почуватиметеся набагато краще.

На наступний день після вживання великої кількості алкоголю ви можете відчути безліч неприємних симптомів: нудоту, втому, головний біль, сухість та розлади шлунку. Втім, ви можете вжити певних заходів, щоб запобігти цим симптомам.

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Пийте багато води

Так, це звучить дуже просто, проте це один з найефективніших методів позбутися похмілля чи бодай деяких його симптомів. Сам собою алкоголь є сильним сечогінним засобом, і це означає, що на наступний ранок ви відчуватимете себе зневодненими.

Щойно ви відновите водний баланс, ви точно почнете почувати себе набагато краще. Це також допоможе легше переносити кисень до тканин та виводити відходи з організму.

Вживайте більше вітамінів В та С

Дослідження показують, що деякі симптоми похмілля є результатом дефіциту у тілі певних поживних речовин. Особливо важливо споживати достатню кількість вітаміну В12, адже саме на нього сильно впливає розпиття алкоголю.

Вітаміни групи В відповідають не тільки за роботу мозку, але й за рівень енергії. Окрім того, вони підтримують у належному стані й імунну систему. Для того, щоб отримати всі ці необхідні поживні речовини, спробуйте додати до свого сніданку яйця, адже вони є прекрасним джерелом багатьох вітамінів групи В, які також вимивають алкоголь.

З'їжте більше вуглеводів

Деякі дослідження показують, що алкоголь може також впливати на рівень цукру в крові, і через його падіння ви почуватиметеся дратівливими, слабкими та втомленими. Часто ці симптоми є наслідками інтоксикації, і для того, щоб позбутися їх, спробуйте додати до свого сніданку також хліб та щось солодке.



Вуглеводи допомагають під час похмілля / Фото Pexels

Це допоможе отримати потрібну дозу вуглеводів. Втім, зважайте на те, що жирна їжа, всупереч поширеній думці, не дасть такого ж результату. Деякі люди переконані, що жир поглинає алкоголь, проте насправді ваше тіло не почуватиметься краще.

Імбир полегшить нудоту

Якщо на ранок після вживання алкоголю вас все ще нудить, спробуйте випити чаю з імбиром, адже корінь цієї рослини має унікальні властивості заспокоювати шлунок. Окрім того, імбир допомагає у травленні та зменшує подразнення слизової оболонки стравоходу.

Також імбир може діяти як антиоксидант та захищати печінку, яка також страждає через надмірне вживання алкоголю. Ви можете як заварити чай з коренем, так і з'їсти його свіжим, і однаково отримаєте бажаний результат.

Сон допоможе відпочити

Так, це може здатися занадто простим, та сон справді допоможе вам відновити цикл сну, який ви могли порушити через вживання алкоголю. Окрім того, деякі дослідження показують, що чимало симптомів похмілля виникають саме через поганий сон після алкоголю.

Через ці напої ваш організм не працює як слід, і ви пропускаєте деякі важливі частини швидкого сну, а це може бути пов'язано з дратівливістю та поганим настроєм.