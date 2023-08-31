Ви могли про це й не підозрювати, проте спека щороку вбиває більше людей, ніж усі стихійні лиха, разом узяті. І проблема полягає в тому, що більшість людей не усвідомлюють, скільки шкоди їм можуть принести сонячні промені.

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Зневоднення

Найкраще, що ви можете зробити під час спеки – це пити багато води. Насправді більшість людей не п'ють достатньо рідини, і ця неправильна поведінка не змінюється під час спеки.

Під час зневоднення вам потрібно звернути увагу на деякі речі, які можуть свідчити про можливе погіршення самопочуття. Зокрема, випийте води, якщо ваша сеча потемніла, ви відчуваєте поганий запах з рота та зниження еластичності шкіри.

Еластичність шкіри можна перевірити за допомогою простого тесту. Якщо після щипка шкіра не відновлює свою еластичність дуже швидко, це свідчить про зневоднення.

Перенапруження

Це може здатися дуже простим кроком, проте не намагайтеся займатися складною фізичною працею, коли на вулиці спекотно. Якщо вам потрібно піти у далеку дорогу, краще дочекатися, поки температура не спаде.



Не варто займатися фізичною активністю під час спеки / Фото Pexels

Якщо ж ви відчуваєте запаморочення, переконайтеся, що ви робите перерву у своїй діяльності, щоб перевести подих та охолонути.

Правильно одягайтеся

Звісно, ви вже здогадуєтеся, що одягати светра у серпні не потрібно, проте є більш неочевидні помилки у одязі, яких ви можете припуститися. Якщо ви носите відкритий одяг, переконайтеся, що ви нанесли на шкіру протисонцевий крем, поки ви перебуваєте на вулиці.

Втім, не забувайте й про те, що правильний вибір одягу може допомогти поглинути піт та охолодити тіло. Окрім того, одяг потрібен для того, щоб захистити вас від ультрафіолетового випромінювання. Не забувайте й про головні убори – найкраще обрати капелюх з широкими полями.

Уникайте деяких напоїв та продуктів

Ви могли цього не знати, проте на рівень зневоднення можуть впливати деякі продукти та напої. Протягом спекотного літа краще пити менше алкоголю та кави, адже це може призвести до зневоднення. Погано вплинути на ваше здоров'я можуть також газовані солодкі напої.