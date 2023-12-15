5 порад щодо складок на животі: їх можна позбутися без зайвих складнощів

Складки на животі можуть бути неприємними, і для того, щоб їх позбутися, потрібно знати деякі секрети від лікарів та експертів. Та варто пам'ятати про те, що незалежно від розміру вашого тіла та його форми, складки часто є природними та просто частиною вашого тіла.

Складки на животі можуть виникати під час руху чи сидіння навіть у випадку, якщо у вас немає зайвої ваги. І вони є нормальною частиною вашого тіла, тож у такому випадку немає причини турбуватися через них. Докторка медичних наук Сильвія Гонсан-Боллі все ж поділилася деякими порадами щодо того, як ви можете позбутися цих складок.

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Перестаньте напружуватися через це

Перш ніж почати модну дієту чи інвестувати у добавки для "спалення жиру", подумайте про те, щоб присвятити більше часу роботі над позитивним образом свого тіла. Думка про те, що "що менше тіло, то краще", глибоко вкорінена у суспільстві, але кинути виклик одержимості худорлявістю може дати як психічну, так і фізичну користь.

Насправді напруження та стрес через власне тіло може призвести до протилежного ефекту: стрес підвищить рівень кортизолу, а це змусить ваше тіло накопичувати ще більше жиру на животі.

Спалюйте більше калорій

Та якщо ви все ж налаштовані скинути трохи ваги, щоб позбутися складочок на животі, найкращий спосіб це зробити – спалювати більше калорій, ніж ви споживаєте. Для того, щоб скинути пів кілограма за тиждень (а саме це є здоровою нормою для схуднення) вас варто зменшити споживання калорій приблизно на 500 калорій.

Та схуднення може відрізнятися від людини до людини, і воно залежить від дуже багатьох факторів: наприклад, генетики, віку, загального стану здоров'я та статі. Дуже сильно на втрату ваги впливає і ваша фізична активність.

Їжте більше поживних продуктів

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Вам не варто зосереджуватися тільки на зменшенні кількості калорій. Набагато кращим варіантом буде переглянути свій раціон та переконатися, що він наповнений корисними та поживними для вашого організму продуктами. Так ви зможете не тільки схуднути, але й отримати усі користі поживні вітаміни та мінерали, які потрібні вашому тілу.

Вживайте більше клітковини

Коли ви востаннє їли овочі та фрукти? Якщо ви не можете пригадати, це значить, що вам точно варто збільшити кількість клітковини у раціоні. Окрім низки переваг для здоров'я та травлення, клітковина також допомагає худнути.

Ймовірно, це відбувається через те, що після вживання клітковини ви відчуваєте ситість та можете легше втриматися від нездорових калорійних перекусів.

Обирайте вправи для живота

Звісно, ви не можете худнути тільки у животі – разом з жиром на ньому ви почнете втрачати зайву вагу і по всьому тілу. Та ви можете пришвидшити процес схуднення у животі, якщо виконуватимете вправи, які тренують певні групи м'язів.

До таких вправ належать різноманітні планки, скручування, підйоми ніг тощо.