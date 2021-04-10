Чому виникає печія: дієві методи боротьби та профілактики

Джерело:24 канал
Печія може бути симптомом багатьох захворювань травного тракту, але найчастіше так проявляється гастроезофагеальна рефлюксна хвороба. А ще – це одна з ознак вагітності. Утім, не варто панікувати.
Зазвичай печія проявляється у вигляді дискомфортного відчуття у центральній частині грудної клітки за грудиною, яке може поширюватися у напрямку до горла. Турбувати це неприємне відчуття може від кількох хвилин до кількох годин. Чому воно з'являється? Як попередити та позбутися? В яких випадках слід обов’язково проконсультуватися з лікарем? Про це – у нашій статті.
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Час від часу печія може турбувати кожного (таке трапляється після свят та застілля). Але якщо цей стан докучає доволі часто і є сильним – він може бути ознакою патології, коли частково перетравлена їжа і шлункова кислота повертається зі шлунку назад до стравоходу, чого у нормі, звісно, бути не повинно.
Чому виникає печія / Фото Unsplash
Щоб зрозуміти, чому виникає печія, слід зрозуміти принцип роботи стравоходу і шлунку.
Після того, як ми заковтуємо їжу, вона проходить вниз по довгій трубці, яка з’єднує ротову порожнину зі шлунком. Ця трубка називається стравоходом. У її нижній частині є клапан – нижній стравохідний сфінктер. Він відкривається, щоб пропустити їжу у шлунок, а потім замикається для того, щоб вміст шлунку не потрапив назад у стравохід. Всередині шлунка є сильна кислотна суміш, яка забезпечує процес розщеплення їжі (власне, це ми і називаємо "травним процесом"). Будова шлунка така, що він здатен без будь-яких труднощів утримувати у собі цю кислотну суміш, чого не можна сказати про стравохід.
Часом нижній стравохідний сфінктер, який відділяє шлунок від стравоходу, як слід не замикається і деяка частина кислотної суміші підіймається зі шлунка вверх у стравохід. Цей процес називається "рефлюксом". Якщо у вас відбувається рефлюкс, у вас з'явиться відчуття печіння, тобто сумнозвісна печія.
Існує кілька медичних станів, які можуть спричинити рефлюкс і, як наслідок, печію. До них належать:
Печію також можуть спровокувати неправильний спосіб життя і нездорові харчові звички: їжа, яку ви споживаєте (наприклад, надто гостра), величина порції та години, коли даєте волю своєму апетиту (чим ближче до сну, тим більший ризик).
"Пусковим гачком" для печії у багатьох людей є особливості їх стилю життя і харчування:
Певні види їжі та напоїв також можуть "запускати" печію. До таких продуктів належать:
Відіграє певну роль і стиль життя, особливо якщо він "нашаровується" на захворювання, які провокують печію, такі як гастроезофагеальна рефлюксна хвороба і грижа стравохідного отвору діафрагми.
Як лікувати печію / Фото Pexels
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У домашніх умовах печію усувають за допомогою прийому відповідних груп лікарських засобів – антацидних (протикислотних) препаратів і блокаторів H2-гістамінових рецепторів, а також шляхом зміни звичок, які сприяють появі цього неприємного відчуття.
Нерегулярна печія є поширеним явищем і не впливає серйозно на здоров’я. Однак якщо турбує часто і є сильною, обов’язково зверніться до лікаря. За потреби лікар може запропонувати вам пройти процедуру гастродуоденоскопії (дослідження стану шлунково-кишкового тракту за допомогою спеціального обладнання), що дозволить переконатися у відсутності захворювань, які можуть супроводжуватися печією.
Попри те, що печія є поширеною проблемою, яку часто ігнорують, вона може призвести до виникнення більш серйозних захворювань. Сильна хронічна печія може бути пов’язаною з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою, запаленням слизової стравоходу (езофагітом) і стравоходом Баррета (вкороченням і звуженням цього органу) – захворюваннями, які можуть призвести до раку стравоходу, а також із респіраторними проблемами, зокрема патологіями, що супроводжуються хронічним кашлем.
Якщо вас турбують нижчеперелічені симптоми, негайно проконсультуйтеся із лікарем:
Печія і розлади травлення є поширеними явищами під час вагітності. Це наслідок гормональних змін в організмі та тиску, який здійснює плід на шлунок жінки.
Для полегшення стану Американська асоціація вагітності рекомендує вагітним жінкам на певний час змінити свій стиль життя і харчові звички: