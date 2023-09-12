Ось як швидко позбутися здуття живота: надійний спосіб для жінок

Якщо після прийому їжі чи просто наприкінці дня ви відчуваєте здуття живота, не засмучуйтеся. Хоч це і вкрай неприємна проблема, з якою стикається чимало людей, ви можете легко її позбутися.

Докторка медичних наук Пем Фулленвейдер переконує, що здуття живота не є серйозною медичною проблемою, особливо коли це відбувається переважно після того, як ви добре поїсте. Втім, воно може зіпсувати ваш вечірній образ, тож позбутися здуття бажають чимало жінок.

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Залишайтеся зволоженими

Можливо, пити воду – це останнє, що ви хочете робити після ситної вечері, проте гідратація вкрай важлива для того, щоб ви почували себе добре.

Це забезпечує безперебійний рух всього у вашому шлунково-кишковому тракті, що важливо для регулярного випорожнення, а закреп і здуття живота часто йдуть рука об руку,

– поділилася лікарка Рейчел Дойл.

Окрім того, зважайте на те, що на здуття живота дуже сильно впливає те, що ви їсте. Часто здуття є результатом вживання великої кількості надто солоної їжі, адже вона спричиняє затримку води.

Воду ж після прийому їжі варто їсти для того, щоб компенсувати натрій, що ви спожили. Ви також можете спробувати пити воду перед прийомом їжі, і це принесе подвійну користь, адже так ви захистите себе від переїдання.

Прогуляйтеся

Пем Фулленвейдер наполягає на тому, що лягати на диван після ситної їжі – далеко не найкраща ідея. Коротка прогулянка може не тільки розрухати вас, але й стимулювати шлунок та зменшити здуття.

Вам вистачить всього 5 – 10 хвилин ходьби, щоб покращити самопочуття та зменшити здуття. Окрім того, спробуйте регулярно займатися спортом – це точно допоможе підтримувати стінки кишківника в тонусі.

Вживайте менше алкоголю

Якщо після обіду ви хочете налити собі ще келих алкоголю, подумайте про те, що зрештою це може призвести до здуття живота і точно не допоможе вашому вже роздутому шлунку. Спершу алкоголь викликає сечогінний ефект, а згодом це може спричинити зневоднення організму.



Алкоголь може спричинити здуття / Фото Pexels

Спробуйте пози з йоги

Деякі легкі пози з йоги, наприклад, поза дитини чи кота, можуть полегшити дискомфорт у шлунку та зняти біль й здуття. Кожну позу варто утримувати протягом п'яти глибоких вдихів. Якщо це не допомогло, продовжуйте, поки не відчуєте полегшення.

Це допомагає активувати парасимпатичну нервову систему вашого тіла або режим відпочинку та перетравлення, який заспокоює та дозволить вам краще перетравлювати їжу,

– розповіла лікарка Дойл.

Також не робіть вправи відразу після їжі, натомість спершу зачекайте кілька хвилин, щоб не відчути зайвого дискомфорту.