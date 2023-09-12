Якщо довгий час залишати простирадла без прання, то це може викликати у вас алергію. Саме на постільній білизні найчастіше зустрічаються пилові кліщі. Керівник Американського фонду астми та алергії Мелані Карвер каже, що саме ці кліщі можуть бути збудниками алергії. І хоч ви не бачите їх неозброєним оком, брудна підстилка просто кишить цими кліщами.

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Вони харчуються переважно крихітними лусочками людської шкіри, які люди скидають щодня. З кожним обертанням ви природно видаляєте омертвілі клітини шкіри, якими можуть поласувати пилові кліщі,

– зазначила Мелані Карвер.

Втім не лише пилові кліщі можуть накопичуватися на непопраних простирадлах, у вологій кімнаті на постільній білизні може утворитися пліснява.



Прати постільну білизну треба один раз на тиждень / Фото Live Strong

"Якщо ви потієте або після тренування не приймаєте душ перед сном, у вас можуть розвинутися прищі або фолікуліт", – каже Робін Еванс, доктор медичних наук, сертифікований дерматолог та клінічний інструктор дерматології.

За даними Sleep Foundation періть постільну білизну один раз на тиждень, щоб вона завжди залишалася свіжою і чистою.