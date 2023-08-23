Ви неправильно доглядали за своїми кухонними ножами: ось 3 головні правила

Догляд за кухонними ножами необхідний не тільки для того, щоб спростити приготування їжі та зробити цей процес набагато приємнішим, але й для вашої власної безпеки. Тож переконайтеся, що ваші ножі досить гострі.

Зазвичай більшість людей думають, що весь догляд за ножами полягає у тому, щоб час від часу їх гострити. Проте такий підхід може зіпсувати ваші кухонні інструменти та піддати вас небезпеці.

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Очищуйте свої ножі

Перше й найважливіше правило: після кожного використання необхідно мити ножі у теплій воді і з використанням губки та мийного засобу. І, звісно ж, ніколи й нізащо не кладіть ножі до посудомийної машини. Це пошкодить не тільки лезо, але й ручки ваших ножів – незалежно від того, чи вони дерев'яні, чи пластикові.

Окрім того, ви могли й не підозрювати, проте часте миття та полоскання ножів між нарізанням різних продуктів допомагає зберегти їх гостроту. Зокрема, кислота у деяких продуктах, а саме цитрусових, помідорах та солоних огірках може роз'їдати лезо та затуплювати його.

Використовуйте ножі правильно

Під час нарізання продуктів пам'ятайте про те, що ви повинні використовувати пластикові чи дерев'яні обробні дошки. Ці матеріали досить міцні, щоб зберегти гостроту ваших ножів. Натомість скляні дошки можуть зіпсувати краї лез.

Також вам необхідно переконатися, що ручка вашого ножа надійно прикріплена до леза, адже інакше це може зробити ваші ножі небезпечними для використання.



Ножі не можна зберігати у шухляді / Фото Pexels

Зберігайте ножі обережно

Не менш важливим для використання є й зберігання ножів. Незакріплений ніж у шухляді може зіпсуватися та затупитися. А якщо у ящику зберігається інший металевий посуд чи столові прибори, це може назавжди пошкодити інструмент.

Найкращим способом зберігання ножів буде магнітна смужка на стіні. Та якщо встановити таку немає змоги, тоді варто використовувати спеціальну шухляду для ножів з прорізами для лез. Вона допоможе не тільки зберегти їх цілими, але й зручно впорядкувати.

Гостріть ножі

Звісно, для правильного догляду ви не можете забувати й про заточення інструментів. Найкращим способом зробити це буде використання точильного каменю, проте вам знадобиться трохи практики, щоб досягти бажаного ідеального результату.

Якщо ж ви не впевнені, що зможете самостійно заточити ножі, краще зверніться до професіоналів. Ножі – це найважливіші інструменти на вашій кухні, тож не забувайте ретельно доглядати за ними.