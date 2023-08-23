Вы неправильно ухаживали за своими кухонными ножами: вот 3 главных правила

Уход за кухонными ножами необходим не только для того, чтобы упростить приготовление пищи и сделать этот процесс гораздо более приятным, но и для вашей собственной безопасности. Итак, убедитесь, что ваши ножи достаточно острые.

Обычно большинство людей думают, что весь уход за ножами состоит в том, чтобы время от времени их затачивать. Однако такой подход может испортить ваши кухонные инструменты и подвергнуть опасности.

Интересно Полезно ли популярное миндальное молоко: плюсы и минусы

Очищайте свои ножи

Первое и важное правило: после каждого использования необходимо мыть ножи в теплой воде и с использованием губки и моющего средства. И, конечно, никогда и ни за что не кладите ножи в посудомоечную машину. Это повредит не только лезвие, но и ручки ваших ножей – независимо от того, деревянные или пластиковые.

Кроме того, вы могли и не подозревать, однако частое мытье и полоскание ножей между нарезанием различных продуктов помогает сохранить их остроту. В частности, кислота в некоторых продуктах, а именно цитрусовых, помидорах и соленых огурцах, может разъедать лезвие и затуплять его.

Используйте ножи правильно

При нарезании продуктов помните, что вы должны использовать пластиковые или деревянные разделочные доски. Эти материалы достаточно прочные, чтобы сохранить остроту ваших ножей. Стеклянные доски могут испортить края лезвий.

Также вам необходимо убедиться, что ручка вашего ножа надежно прикреплена к лезвию, иначе это может сделать ваши ножи опасными для использования.



Ножи нельзя хранить в ящике / Фото Pexels

Храните ножи осторожно

Не менее важно для использования и хранение ножей. Незакрепленный нож в ящике может испортиться и затупиться. А если в ящике хранится другая металлическая посуда или столовые приборы, это может повредить инструмент.

Лучшим способом хранения ножей будет магнитная полоска на стене. Но если установить такую нет возможности, тогда следует использовать специальный ящик для ножей с прорезями для лезвий. Она поможет не только сохранить их целиком, но и удобно упорядочить.

Острите ножи

Конечно, для правильного ухода вы не можете забывать и о заточке инструментов. Лучшим способом сделать это будет использование точильного камня, однако вам понадобится немного практики, чтобы добиться желаемого идеального результата.

Если вы не уверены, что сможете самостоятельно заточить ножи, лучше обратитесь к профессионалам. Ножи – это важнейшие инструменты на вашей кухне, поэтому не забывайте тщательно ухаживать за ними.