Головні помилки у догляді за нігтями: ви маєте це знати

Якщо ви робите манікюр самостійно вдома, цілком ймовірно, ви припускаєтеся кількох поширених помилок. Неправильний догляд може призвести до того, що ваші нігті втратять блиск та зіпсуються.

Оволодіти манікюром самостійно нелегко, проте через багато років практики ви можете думати, що знаєте все про догляд за нігтями. Та надмірна самовпевненість може стати згубною для вашого манікюру.

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Обрізання кутикули

Обрізання кутикули саме собою не є небезпечним, проте цю делікатну процедуру краще залишити професіоналам. Неправильне обрізання кутикули може не тільки зіпсувати вигляд ваших нігтів, а ще й зробити їх сприйнятливими до інфекцій та грибків.

Натомість експерти радять просто обережно відсувати кутикулу. Робити це варто після душу, коли шкіра м'якша.

Нанесення товстого шару лаку

Якщо вам здається: "що більше, то краще", ви не праві. Нанесення надто великої кількості лаку може зробити ваші нігті липкими та нерівними. Для того, щоб досягти ідеального результату, спробуйте покрити увесь ніготь за допомогою трьох рухів пензлика. Це допоможе рівномірно розподілити продукт та запобігає появі великої кількості смуг на нігті.

Якщо ж вам важко досягти ідеального результату з першого разу, варто трохи попрактикуватися та використовувати прозорі лаки.

Неправильне підпилювання

Якщо після домашнього манікюру ваші нігті виглядають розпушеними або починають лущитися, можливо, це відбувається через те, що ви неправильно підпилюєте їх.

Якщо ви користуватиметеся пилочкою для нігтів надто агресивно, це не принесе бажаного результату. Натомість спробуйте проходитися інструментом один раз від краю нігтя до його центра.

Миття посуду та прийом гарячого душу

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Звісно, якщо ви робите манікюр вдома, виникає бажання відразу ж повернутися до звичних справ – помитися чи зробити прибирання. Проте спробуйте відволіктися хоча би на дві години, адже саме стільки часу потрібно лаку, щоб повністю застигнути.



Не варто ми​ти посуд відразу після манікюру / Фото Pexels

В іншому випадку його може повністю зіпсувати гаряча вода чи мило. Ось ще одна річ, яку не варто робити відразу ж по завершенню манікюру: лягати спати. Ваші нігті все ще вразливі, і ви можете випадково зруйнувати свій манікюр уві сні.

Відсутність зволоження

Так, регулярно зволожувати потрібно не тільки ваше обличчя, але й нігті. Деякі засоби для манікюру, які ви точно використовуєте (засіб для зняття лаку, зміцнювач, засіб для швидкого висихання тощо) можуть висушити як сам ніготь, так і шкіру навколо нього, і зрештою це призведе до ламкості пластини.

Регулярно використовуйте олію для кутикули: це допоможе не тільки покращити зовнішній вигляд ваших нігтів, але й тримати лак довше.