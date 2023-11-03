Ось як правильно голити зону бікіні: ви цього не знали

Гоління зони бікіні – це дуже делікатна справа, адже якщо ви зробите це необережно, можете зіштовхнутися зі врослим волоссям, почервонінням та подразненням шкіри.

Незалежно від того, чи ви новачок, чи голите зону бікіні вже протягом тривалого часу, ви вже точно знаєте, що для того, щоб виконати цю процедуру ідеально, вам потрібні правильні інструменти. Про те, як уникнути зайвих пошкоджень під час гоління, розповіла дерматологиня Ліндсі Зубрицкі.

Цікаво Цей простий двохвилинний тест покаже, скільки років ви проживете

Чи можна голити зону бікіні?

Перш за все – видаляти волосся на будь-яких частинах тіла – це лише ваш вибір, тож вам не варто слухати тих, хто говорить протилежне. Та якщо ви все-таки вирішите поголитися у зоні бікіні, ви можете зіштовхнутися з свербінням, червоними плямами та врослим волоссям.

Вросле волосся утворюється, коли гострі, щойно поголені волоски проколюються та вростають у шкіру поряд,

– розповів дерматолог Іфе Родні.

Окрім того, через неправильне гоління на шкірі можуть утворитися опіки – подразнення, що виникають, коли бритва видаляє верхній шар м'якої шкіри, і тоді туди проникають бактерії, і на зоні бікіні з'являються запалені червоні горбки.

Отож, для того, щоб поголитися правильно і безпечно, вам потрібно дотримуватися кількох простих правил.

Інвестуйте в хорошу бритву для гоління

Підбір правильної бритви – це перший крок для того, щоб ваша лінія бікіні виглядала гладкою та ви не пошкодили шкіру. Якщо у бритві більше лез, це дозволяє розподілити тиск, і кожне лезо ріже з меншою силою, проте результат однаково ефективний.

Окрім того, ви можете підібрати міцну бритву із заспокійливими смужками. Та варто пам'ятати, що такі інструменти – одноразові, і називаються вони так не дарма. Це означає, що ви не можете використовувати їх протягом тривалого часу.

Підготуйтеся, щоб запобігти вростанню волосся

Для того, щоб після гоління волосся не вростало у шкіру, вам потрібно вжити деяких заходів перед тим, як почати голитися. Зокрема, варто відлущити мертву шкіру, використовувати чисту і гостру бритву та не забувати про зволоження після гоління.

Перш за все, пам'ятайте, що перед початком гоління зони бікіні вам варто провести принаймні 10 хвилин у теплій воді – це пом'якшить зовнішній шар шкіри, а це зрештою полегшить видалення волосся.



Голитися потрібно після миття тіла / Фото Pexels

Після цього видаліть зайву воду зі шкіри та використайте скраб, щоб очистити її від мертвих клітин. Якщо ви пропустите цей етап, ви ризикуєте тим, що бритва засуне омертвілу шкіру та бруд у ваші пори.

Використовуйте крем для гоління

Вам може здатися, що крем чи лосьйон для гоління – зовсім необов'язкова частина процесу, та це точно не так. Якщо ви не створите достатньо ковзання на шкірі, це може призвести до того, що ви залишите на ній маленькі подряпини, що згодом перетворяться на роздратування.

Напрямок гоління

Часто думки розділяються щодо того, як саме варто голити лінію бікіні – вгори вниз, навпаки, чи це взагалі не має жодного значення. Насправді ж ви маєте завжди голитися у напрямку росту волосся, а не проти нього, і щоразу використовувати гостре лезо.

Натягувати шкіру під час гоління – також далеко не найкраща ідея. Якщо ви рухаєте бритвою у різних напрямках, ви тільки збільшуєте ймовірність отримати порізи та вросле волосся.

Зволожуйте шкіру після гоління

Після того, як закінчите гоління, промийте зону водою та нанесіть сироватку проти почервоніння. Окрім того, варто щодня використовувати зволожувальні засоби – наприклад, крем для тіла або олію чайного дерева – це природний протизапальний та антисептичний засіб.