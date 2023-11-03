Вот как правильно брить зону бикини: вы этого не знали

Бритье зоны бикини – это очень щепетильное дело, ведь если вы сделаете это неосторожно, можете столкнуться со вросшими волосами, покраснением и раздражением кожи.

Независимо от того, вы новичок или бреете зону бикини уже в течение длительного времени, вы уже точно знаете, что для того, чтобы выполнить эту процедуру идеально, вам нужны правильные инструменты. О том, как избежать лишних повреждений во время бритья, рассказала дерматолог Линдси Зубрицкий.

Интересно Этот простой двухминутный тест покажет, сколько лет вы проживете

Можно ли брить зону бикини?

Прежде всего – удалять волосы на любых частях тела – это только ваш выбор, так что вам не стоит слушать тех, кто говорит обратное. Но если вы все-таки решите побриться в зоне бикини, вы можете столкнуться с зудом, красными пятнами и вросшими волосами.

Вросшие волосы образуются, когда острые, только что выбритые волоски прокалываются и врастают в кожу рядом,

– рассказал дерматолог Ифе Родни.

Кроме того, из-за неправильного бритья на коже могут образоваться ожоги – возникающие раздражения, когда бритва удаляет верхний слой мягкой кожи, и тогда туда проникают бактерии, и на зоне бикини появляются воспаленные красные бугорки.

Итак, для того чтобы побриться правильно и безопасно, вам нужно соблюдать несколько простых правил.

Инвестируйте в хорошую бритву для бритья

Подбор правильной бритвы – первый шаг для того, чтобы ваша линия бикини выглядела гладкой и вы не повредили кожу. Если в бритве больше лезвий, это позволяет распределить давление и каждое лезвие режет с меньшей силой, однако результат одинаково эффективен.

Кроме того, вы можете подобрать крепкую бритву с успокаивающими полосками. Но стоит помнить, что такие инструменты одноразовые, и называются они так не зря. Это означает, что вы не можете использовать их в течение длительного времени.

Подготовьтесь, чтобы предотвратить врастание волос

Для того, чтобы после бритья волосы не врастали в кожу, вам нужно принять некоторые меры перед тем, как начать бриться. В частности, следует отшелушить мертвую кожу, использовать чистую и острую бритву и не забывать об увлажнении после бритья.

Прежде всего, помните, что перед началом бритья зоны бикини вам следует провести по крайней мере 10 минут в теплой воде – это смягчит наружный слой кожи, что облегчит удаление волос.



Бриться нужно после мытья тела / Фото Pexels

После этого удалите лишнюю воду из кожи и используйте скраб, чтобы очистить ее от мертвых клеток. Если вы пропустите этот этап, вы рискуете тем, что бритва засунет омертвевшую кожу и грязь в ваши времена.

Используйте крем для бритья

Вам может показаться, что крем или лосьон для бритья – совсем необязательная часть процесса, но это не так. Если вы не создадите достаточно скольжения на коже, это может привести к тому, что вы оставите на ней маленькие царапины, которые впоследствии превратятся в раздражение.

Направление бритья

Часто мнения разделяются относительно того, как именно стоит брить линию бикини – вверх вниз, наоборот, это вообще не имеет никакого значения. На самом же деле вы всегда должны бриться в направлении роста волос, а не против них, и каждый раз использовать острое лезвие.

Натягивать кожу во время бритья – тоже далеко не самая лучшая идея. Если вы двигаете бритвой в разных направлениях, вы только увеличиваете вероятность получить порезы и вросшие волосы.

Увлажняйте кожу после бритья

После окончания бритья промойте зону водой и нанесите сыворотку против покраснения. Кроме того, следует ежедневно использовать увлажняющие средства – например, крем для тела или масло чайного дерева – это естественное противовоспалительное и антисептическое средство.