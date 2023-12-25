4 основні поради для новорічних застіль: це вбереже вас від здуття живота

Розпочався період різдвяно-новорічних свят, а це означає, що нас чекають застілля. Щоб не нашкодити своєму організмові варто знати кілька порад, які убезпечать вас від поганого самопочуття після спожитої їжі.

Дієтологиня Оксана Скиталінська вирішила розповісти про кілька важливих кроків, які слід знати всім. Якщо ви прислухаєтеся до них, то можете не переживати про кольки в боці та надутий живіт.

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Звісно, ми знаємо, що треба їсти все в міру, але часом не можемо стриматися через різноманіття страв на столі. Щоб до середини січня у вас було хороше здоров’я дієтологиня навела 4 основні поради, які стануть вашими помічниками в період новорічно-різдвяних свят.

Вживайте клітковину

До клітковини входять всі овочі, крупи, зелень, ягоди, фрукти та бобові. Можете вживати запіканки, рулети, паштети, тушковані, квашені чи свіжі овочі в нарізці. Клітковина – це поглинач всього, що ви додасте до неї (жиру, цукру чи алкоголю).

Не вживайте жир чи цукор разом

Всі смажені ковбаси, холодці, торти й тістечка з маслянистим кремом (трубочки та горішки) поєднані в один прийом їжі миттєво доведуть ваш організм до стану цукрового діабету 2 типу. Поєднання цукру та жиру погіршують та ламають роботу інсулінових рецепторів і організм опиняється в стані інсулінорезистентності,

– зазначила Оксана Скиталінська.

Тому вона радить не смажити, а тушкувати, а замість кремових випічок приготувати штрудель, желе чи домашній зефір.



Не вживайте разом жирні та солодкі страви / Фото Pexels

Пийте багато води

Якщо не любите просту воду, додавайте до неї лимон, журавлину чи м’яту. Як альтернативу – обирайте узвар із сухофруктів, але без цукру. Чим більше ми води будемо пити, тим менше захочемо їсти.

Пийте неміцний алкоголь

Дієтологиня каже, що в ідеалі його взагалі не вживати. Втім, якщо все ж таки захочете трохи випити, то не робіть це на голодний шлунок. Найкраще пити сухе вино, яке допоможе перетравитися й засвоїтися м’ясним стравам. Пам’ятайте про правило: на 1 склянку алкоголю – 1 склянка води.