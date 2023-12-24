Яйця найчастіше готують на сніданок, адже вони не лише смачні, але й корисні. Вони мають певні переваги для мозку і добре впливають на стан нашого тіла, адже багаті на нежирний біло та інші поживні речовин.

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Якщо ви любите снідати яєчнею, то могли помічати, що ця страва забезпечує відчуття ситості впродовж дня. Особливо корисно їсти яйця людям, які досягнули середнього віку.

Тренер та особистий дієтолог Джессі Федер розповів, що додаючи шпинат до яєчні, ви не лише вдосконалите кращий смак, але й завдяки цьому простому додатку отримаєте певні переваги.



Вживайте на сніданок яйця зі шпинатом / Фото Shutterstock

Яку користь має шпинат в яйцях

Листкова зелень є дуже корисною для нашого тіла. Це такий собі суперфуд, який варто вживати людям після 40 років.

Шпинат – це суперпродукт, який містить велику кількість вітамінів А, С, Е, К і фолієвої кислоти. Крім того, це чудове джерело магнію, заліза, калію, кальцію, клітковини та антиоксидантів. Всі ці речовини дуже важливі для підтримки вашого тіла та мозку старше 40 років,

– розповів Джессі Федер.

Шпинат разом з яйцем може допомогти підтримувати здоров’я кісток, м'язів, травної системи, серцево-судинної системи та мозку. Шпинат також багатий на антиоксиданти, такі як лютеїн та каротин, які позитивно впливають на наш організм.

"Високий вміст антиоксидантів відмінно підходить для зменшення або боротьби із запаленнями в усьому організмі", – додав Федер.

А це не лише покращить здоров’я кишківника, але й сприятиме зниженню ваги, принесе користь мозкові та уповільнить вікові захворювання.