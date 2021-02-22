Як правильно одягати та знімати контактні лінзи: покрокова інструкція

Як без проблем одягти та зняти лінзи? На що варто звернути увагу та яких заходів безпеки слід при цьому дотримуватися? Відповідаємо на ці та інші питання разом з лікарем-оптометристом.

Для досвідчених користувачів контактних лінз одягти їх і зняти так само легко, як 12-річній дитині складати пазли, розраховані на малюка віком 3 – 4 роки. А от ті, хто лише знайомиться з цією альтернативою окулярам, спочатку можуть відчувати певні труднощі.

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Одягаємо контактні лінзи вперше



Як одягати лінзи вперше / Фото Pexels

Перший раз одягнути лінзи бажано під наглядом досвідченого оптика, на місці, де ви, власне, їх і придбали. Спеціаліст детально розповість, як їх одягати, знімати та зберігати, як довго ними можна користуватися та коли потрібно міняти на нові. Радимо дослухатися до нашої поради, адже може трапитися так, що саме ці лінзи вам не підходять - не щільно прилягають до ока, погіршують гостроту зору чи викликають появу дискомфортних відчуттів. У такому разі ви зможете оперативно відреагувати на проблему, уникнувши подразнень кон’юнктиви.

Врахуйте, що контактні лінзи бувають різними – м'якими або твердими, одноразовими (які є найбільш гігієнічними, а тому і найдорожчими), двотижневими, місячними, тримісячними або річними, денними, які можна носити не довше 6 – 12 годин на добу, еластичними, які можна безперервно носити кілька днів і безперервними, які дозволяється носити нон-стоп протягом цілого місяця. Вибір краще довірити фахівцю, адже, приміром, водій потребуватиме інших лінз, ніж бухгалтер. Крім професії і стилю життя, спеціаліст врахує також вік людини, її захворювання та особливості будови ока.

Як легко та безпечно вставити лінзу в око

Одягати лінзи насправді не так складно, як здається на перший погляд. Потрібно трішки попрактикуватися і ви робитимете це з такою ж легкістю, як підсолоджуєте чай чи каву. Проте важливо дотримуватися кількох основних правил, які полегшать користування лінзами і підвищать його безпеку:

Подбайте про гігієну. Перед тим, як одягти контактні лінзи, добре вимийте руки з антибактеріальним милом у теплій воді. Лінзи безпосередньо контактують з вашими долонями, тож є ризик занести бактерії або інші мікроорганізми в око. Ретельно витріть руки (бажано – одноразовим рушником) і тільки тоді приступайте до одягання лінз. Зберігайте лінзи правильно. Надзвичайно важливо дотримуватися правил догляду за контактними лінзами і їх зберігання. Так ви уникнете ситуації, коли бактерії, які потрапили на лінзу, почнуть активно розмножуватися, "запускаючи" інфекційний процес. Перед тим, як одягти лінзи, обробіть їх спеціальним розчином для лінз. Враховуйте різницю між лівою і правою лінзою. Кожна з них адаптована до конкретного дефекту зору. Важливо їх не переплутати. Для цього кладіть кожну лінзу на "своє" місце у контейнері. Варто завжди починати або з правої або з лівої лінзи, щоб не помилитися і не пхати до ока ще одну лінзу. Перед тим, як одягнути лінзу, зверніть увагу на її форму. Лінза повинна бути напівкруглою. Якщо зауважили, що краї лінзи скручені, переверніть її на інший бік. Одягаючи лінзу, тримайте шкельце на кінчику вказівного пальця правої руки (якщо ви – правша) або лівої (якщо ви - лівша). Відтягніть нижню повіку. Верхню можете притримати протилежною рукою. Багатьом людям комфортно при цьому спрямувати погляд вгору. Лінза, якщо акуратно викласти її на поверхню очного яблука, самостійно допасується до зіниці. Для цього кілька разів покліпайте, закрийте на хвильку очі і подивіться наліво та направо.



Вибір лінз варто довірити фахівцю / Фото Pexels

Які проблеми можуть виникнути при одяганні контактних лінз

Якщо вам не вдається з першої спроби одягнути контактні лінзи, не хвилюйтеся. Пригадайте, як ви колись вчилися їздити на велосипеді чи плавати. Навчитися одягати лінзи – набагато простіше.

Подбайте про правильне освітлення у приміщенні та спробуйте заспокоїтися. Багато людей, пхаючи щось до ока, відчуває природний страх і автоматично заплющує очі. Тут варто поговорити з тими, кому носіння контактних лінз уже ввійшло у звичку та пошукати достовірну інформацію на цю тему в інтернеті. Насправді все не так страшно! Однієї вдалої спроби буде достатньо, щоб ви зрозуміли: якщо лінзу одягнути правильно, уже за мить вона не відчуватиметься в оці. Але якщо відчуваєте подразнення, її потрібно витягти. Це важливо зробити і тоді, коли таке подразнення виникає протягом дня. Так ви зможете запобігти можливим інфекціям.

Як правильно зняти лінзу

Вимийте руки з антибактеріальним милом і старанно їх висушіть (на долонях не повинно залишатися крапель води); відтягніть нижню повіку вниз і подивіться вгору; вказівним пальцем тієї самої руки торкніться лінзи і акуратно зсуньте її вниз, на білок очного яблука; вхопіть лінзу вказівним і великим пальцем; добре її вимийте; помістіть у спеціальну рідину; щонайменше раз на місяць мийте цим розчином контейнер, в якому зберігаються контактні лінзи, а краще – взагалі міняйте його разом з парою лінз; лінзи рекомендується завжди виймати в одному й тому ж порядку – тобто спершу праву, а тоді ліву, або навпаки.



Як доглядати за лінзами / Фото Pexels

Чи можна спати у контактних лінзах

Експертною думкою щодо цього питання поділилася оптометристка Юстина Натаря:

Робити цього небажано, навіть якщо носите лінзи "безперервного носіння" (день / ніч).

Спати з лінзами фахівчиня рекомендує лише у 2-х ситуаціях – при лікуванні короткозорості у дорослих та дітей (на ніч установлюються спеціально розроблені газонепроникні жорсткі контактні лінзи, які під час сну змінюють форму рогівки) або коли застосовуються "склеральні", набагато більші у діаметрі за звичайні контактні лінзи, які опираються не на рогівку, а на склеру, створюючи на передній поверхні ока простір, заповнений штучною сльозою. Проте рішення про застосування таких лінз повинен прийняти фахівець.

Рогівка потребує живлення. Коли заплющуємо очі, обмежуємо доступ кисню до ока. А коли там ще й лінза стоїть, кисень не може пробитися крізь цей додатковий шар – попри те, що сучасні лінзи виготовляють із гідрогелю та силікону – матеріалів, які забезпечують доступ повітря до рогівки протягом цілого дня, насичують її вологою та забезпечують довговічність виробу. Завжди користуйтеся контактними лінзами відомих виробників, які дорожать своєю репутацією і купуйте ці вироби виключно у спеціалізованих магазинах.

Якщо залишати лінзи на ніч, дефіцит кисню у передній поверхні очного яблука (а його не уникнути) може призвести до неоваскуляризації, тобто патологічного розростання кровоносних судин, які роблять все від них залежне, аби "нагодувати" рогівку.

Зауважували у куточках ока і по краю повік білі або жовтуваті виділення після сну? Так наше око самостійно очищається від того, що накопичилося у ньому протягом дня і ночі (передусім бруду). Якщо залишити лінзи на ніч, це утруднить йому завдання, у результаті чого може виникнути подразнення, почервоніння і запалення. Отже, зранку лінзи надягли, а ввечері – зняли.

6 беззаперечних переваг контактних лінз над окулярами:

З ними можна займатися спортом і не тільки. Контактні лінзи – "союзники" будь-якої активності. Але якщо займаєтеся водними видами спорту, краще надавати перевагу одноденним лінзам. Так ви забезпечите найвищий рівень гігієни ока і зведете до мінімуму ризик захворювань. Їх можна носити разом із сонячними окулярами. Вони не запотівають взимку як окуляри. Ідеально пасують до особливих подій – весіль, сімейних свят, вечірок, адже дозволяють експериментувати із зачіскою та макіяжем. Роблять молодшим. З їх допомогою можна змінити колір райдужки або підсилити природний колір очей.



Переваги лінз для зору / Фото Pexels

Кому носити контактні лінзи небажано

Лінзи можуть носити люди будь-якого віку, у тому числі й діти. Це ідеальне рішення для тих, хто має проблеми із зором, але хоче вести активний спосіб життя. Протипоказано ними користуватися хворим на цукровий діабет 1-го типу і людей, що страждають на синдром сухого ока (тобто, у групі ризику всі, хто проводить багато часу перед телевізором чи монітором комп'ютера). Таким необхідно регулярно закапувати в око зволожуючі очні краплі та виконувати простенькі вправи, які дозволяють "розвантажити" зір, допомагають відпочити оку. Перелік протипоказань не є вичерпним, тож перед візитом у магазин оптики, радимо проконсультуватися з лікарями – сімейним і окулістом.