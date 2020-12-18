Будь-яка сучасна робота передбачає взаємодію з моніторами гаджетів. При цьому, навіть повертаючись додому, більшість із нас продовжує напружувати очі. Чим це небезпечно та, що робити, щоб уникнути ризиків?

Ми звикли вважати, що офісна робота комфортна та безпечна. Втім, тривала робота з комп'ютером теж вимагає запобіжних заходів, які допоможуть уникнути неприємних симптомів. По-перше, без вироблення корисних звичок, очі швидко почнуть втомлюватися від тривалої взаємодії з монітором, повідомляє Корисно 24. По-друге, тривала робота за комп'ютером призводить до болів в спині, шийному відділі хребта, а також провокує мігрень.

Як вберегти зір / Фото Pixabay

Читайте також: Як боротися з занепадом сил перед Новим роком: 7 причин та дієві рішення

Як вберегти зір

Щоб мінімізувати шкідливий вплив випромінювання екранів, варто запам'ятати одну аксіому – очам потрібен відпочинок.

Окрім сну, варто забезпечити кілька денних "перерв", під час яких ви зможете зняти напруження очей. Робіть паузи та виконуйте зарядку очей принаймні 1 раз на годину.

Організуйте своє робоче місце таким чином, щоб ви могли дивитися не тільки в монітор, але й у далечінь, змінюючи кут зору. Чудово, якщо ваш робочий стіл повернутий до вікна і ви регулярно можете переводити погляд з екрана на віддалені будинки, сусідні офісні будівлі або природу.

Якщо ж виконати першу вправу не вийшло – просто прикрийте очі долонями та спробуйте посидіти так до 10 секунд. Це не лише чудова вправа для очей, але й спосіб перезарядитися під час виснажливого робочого дня.

Водіть зіницями вправо-вліво, а також вгору і назад. Не варто фокусувати погляд на тому, що вас оточує, головна задача – "розрухати" очі.

Вправи для зору / Фото Pexels

Найважливіша частина профілактики – зробити ці вправи регулярними. Тож, якщо ви відчуваєте, що очі потребують відпочинку, а потік справ постійно відволікає вас від їх виконання – встановіть нагадування. Найкраще підійдуть програми, які рахують час, таймер та будильник на телефоні.

Якщо ви ввійдете в необхідний режим, вже за кілька тижнів ваші очі значно менше втомлюватимуться, зникне печіння та відчуття сухості.

Інші рекомендації