Як вибрати хороші шкарпетки: корисні поради від експерта

Шкарпетки можуть бути непомітною частиною вашого гардеробу, проте вони все ще дуже важливі. Ви маєте переконатися, що підібрали хорошу модель і матеріал, щоб цей елемент гардеробу був зручним, якісним та довговічним.

Звісно, ваші ідеальні шкарпетки можуть відрізнятися від вподобань та того, для яких активностей ви їх використовуєте. Втім, існують кілька ознак якісних шкарпеток, про які вам точно потрібно знати.

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Як правильно обрати шкарпетки

У виборі хороших шкарпеток є більше секретів, ніж ви могли підозрювати. Можливо, ви вже стикалися з деякими проблемами зі шкарпетками: наприклад, п'ятка, яка зісковзує, роздратування шкіри чи сильне потовиділення.

Шкарпетки зазвичай поділяють на три великі категорії: спортивні, повсякденні та ділові. І визначити, для чого призначена та чи інша пара можна завдяки поєднанню матеріалів чи способу плетіння.

Сьогодні шкарпетки тчуть, щоб гарантувати, що вони придатні для цілей — наприклад, для спорту, походів або ділового одягу — і зазвичай включають суміш із кількох ниток. Більшість виробників змішують пряжу, щоб створити правильний "рецепт" для запланованого використання,

– поділилася експертка Джулія Келлі.

Якщо ви шукаєте шкарпетки, у яких можна займатися спортом, вам варто підібрати ребристу пару, зроблену з суміші бавовни. Також можете підібрати шкарпетки з махровою амортизацією на підошві.

Для активного часопроведення також підійдуть шкарпетки з суміші вовни чи поліестеру, бо вони добре вбирають вологу. Не варто брати 100% бавовняні шкарпетки, адже вони добре утримують вологу та досить повільно сохнуть.



Спортивні шкарпетки можуть бути синтетичними / Фото Pexels​

Якщо ж вам потрібна пара шкарпеток на щодень, найкраще обирати пару з натуральних волокон. Синтетична пряжа може зробити ваші шкарпетки більш довговічними, проте якщо концентрація штучної тканини надто висока, це може вплинути на ваш комфорт.

Вовняні шкарпетки забезпечують чудовий комфорт цілий рік, а оскільки вовна є ізолятором, вони теплі взимку та прохолодні влітку. Більшість якісних вовняних шкарпеток тепер виготовляють із мериносової вовни, тому вони не колють і не сверблять, як шкарпетки в минулому,

– розповіла Джулія Келлі.

Окрім того, переконайтеся, що верх вашої шкарпетки має надійну гумку, щоб шкарпетка добре трималася на нозі. Для цього у магазині вам варто перевірити, чи ніжка шкарпетки добре розтягується.