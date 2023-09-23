Звісно, хліб – це досить важлива складова раціону, проте він буде корисним тільки у випадку, якщо ви оберете його відповідально. Для цього вам варто звернути увагу на упаковку, інгредієнти та зовнішній вигляд буханки. А на що саме потрібно дивитися, розповіла дієтологиня Кейтлін Карр.
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Короткий список інгредієнтів
Ви можете бути здивовані, проте найздоровіші сорти хліба зазвичай готують з дуже невеликої кількості інгредієнтів, тож зверніть увагу на їхній перелік на упаковці. Якщо хліб не дуже поживний, в ньому точно є чимало добавок та консервантів, що допомагають зберігати його довше.
Тож переконайтеся, що перелік продуктів, з якого зроблений хліб, впізнаваний для вас.
Містить мало доданого цукру
Цукор – це ще одна поширена добавка, яку чимало людей не очікують побачити у хлібі. Втім, вам точно варто її остерігатися, адже надмірне вживання цукру у таких продуктах може призвести до несподіваного набору ваги.
Чимало виробників хліба додають цукор до продуктів через патоку, тростинний цукор, мед та сиропи. Це не тільки додає йому смаку, але й дозволяє швидше активувати сухі дріжджі та прискорити виробництво.
У хлібі може бути чимало цукру / Фото Pexels
В ідеалі ваш хліб має містити 5 грамів цукру на скибку або менше – тож намагайтеся знайти такий, в якому буде якомога менше цієї добавки.
Містить горіхи та насіння
Додавання до хліба насіння чи горіхів може й справді підвищити поживну цінність цілозернового хліба. І насіння, і горіхи є чудовим джерелом ненасичених жирів, білка, вітамінів та рослинних сполук, і всі вони є корисними для серця.
Окрім того, поживні речовини, що містяться у цих продуктах, можуть покращити роботу вашого кишківника, метаболізму, мозку, шкіри та навіть імунітету. Тож корисне поєднання жирів, білків та вуглеводів, що можна знайти у горіхах та насінні, точно зробить хліб здоровішим.