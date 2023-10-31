Ось як варити макарони, щоб вони знижували рівень цукру і холестерину

Вам точно доводилося чути, що і макарони, і картопля дуже багаті на вуглеводи і через це не надто корисні для людей з високим рівнем цукру. Та вам не потрібно відмовлятися від цих продуктів: варто тільки варити їх правильно.

Чимало людей люблять поласувати пастою чи печеною картоплею, навіть якщо ці популярні страви й справді можуть підвищити рівень цукру у крові. Та доктор Майкл Мослі розповів, як можна впоратися з цією проблемою і насолоджуватися продуктами без шкоди для здоров'я.

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Як правильно варити макарони

Якщо ви переймаєтеся через рівень глюкози, вам варто вдатися до одного простого трюку, коли ви варите макарони, і це може мати вирішальне значення для вашого здоров'я.

Якщо взяти макарони, варити та охолоджувати їх, вони перетворюються на щось, що називається стійким крохмалем,

– поділився доктор Мослі.

Стійкий крохмаль діє як клітковина, а це значить, що після розігрівання паста вже не буде так сильно підвищувати рівень цукру. Окрім того, лікар переконує, що перетворення вуглеводів у продуктах на стійкий крохмаль може навіть знизити рівень холестерину.

Слова доктора можуть підтвердити також і дослідження – один з експериментів 2016 року показав, що люди, які додавали до своєї дієти більше стійкого крохмалю, мали набагато менші шанси отримати "поганий" холестерин.



Правильно приготовані макарони не піднімуть рівень цукру в крові / Фото Pexels

Знайти стійкий крохмаль ви можете у багатьох бобових, наприклад, квасолі, а також у сочевиці та цілозернових продуктах. Та якщо ви хочете збільшити його кількість і в макаронах та картоплі, це також дуже легко зробити.

У мене є чудовий спосіб посилити його. Ви берете макарони або, можливо, картоплю, варите їх, потім охолоджуєте на ніч у холодильнику, а потім розігріваєте,

– розповів Майкл Мослі.

Насправді таким чином ви можете перетворити багато різних форм вуглеводів на стійкий крохмаль – просто відваріть, охолодіть, а потім знову розігрійте продукт. Після охолодження крохмалю він перекристалізується, тому при нагріванні його більша частина витримає процес. І ця процедура навіть не впливає на поживність страви – ви все ще можете отримати свої білки, вітаміни та мінерали.