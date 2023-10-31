Вот как варить макароны, чтобы они снижали уровень сахара и холестерина

Вам точно приходилось слышать, что и макароны, и картофель очень богаты углеводами и поэтому не слишком полезны для людей с высоким уровнем сахара. И вам не нужно отказываться от этих продуктов: стоит только варить их правильно.

Многие любят полакомиться пастой или печеным картофелем, даже если эти популярные блюда действительно могут повысить уровень сахара в крови. Но доктор Майкл Мосли рассказал, как можно справиться с этой проблемой и наслаждаться продуктами без ущерба здоровью.

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Как правильно варить макароны

Если вы беспокоитесь из-за уровня глюкозы, вам следует прибегнуть к одному простому трюку, когда вы варите макароны, и это может иметь решающее значение для вашего здоровья.

Если взять макароны, варить и охлаждать их, они превращаются в то, что называется стойким крахмалом,

– поделился доктор Мосли.

Устойчивый крахмал действует как клетчатка, а это значит, что после разогрева паста уже не будет так сильно повышать уровень сахара. Кроме того, врач убеждает, что превращение углеводов в продукты в стойкий крахмал может даже снизить уровень холестерина.

Слова доктора могут подтвердить также и исследования – один из экспериментов 2016 года показал, что люди, которые добавляли к своей диете более устойчивого крахмала, имели гораздо меньшие шансы получить "плохой" холестерин.



Правильно приготовленные макароны не поднимут уровень сахара в крови / Фото Pexels

Найти стойкий крахмал можно во многих бобовых, например, фасоли, а также в чечевице и целоозерных продуктах. И если вы хотите увеличить его количество и в макаронах и картофеле, это тоже очень легко сделать.

У меня есть отличный способ усилить его. Вы берете макароны или, возможно, картофель, варите их, затем охлаждаете на ночь в холодильнике, а затем разогреваете,

– рассказал Майкл Мосли.

На самом деле таким образом вы можете превратить много разных форм углеводов в стойкий крахмал – просто отварите, охладите, а затем снова разогрейте продукт. После охлаждения крахмала он перекристаллизуется, поэтому при нагреве его большая часть выдержит процесс. Эта процедура даже не влияет на питательность блюда – вы все еще можете получить свои белки, витамины и минералы.