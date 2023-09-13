Ось як видалити плями від трави: простий та надійний спосіб

Звісно, активно відпочивати – це чудово, проте після цього на вашому одязі може залишитися чимало зелених неприємних плям. Втім, це не значить, що вам доведеться викидати річ, адже траву можна легко відіпрати.

Відіпрати зелені плями з одягу може бути простіше, ніж ви думали, проте для цього потрібно знати деякі секрети, щоб не припуститися помилок. Якщо ви пратимете одяг неправильно, бруд може залишитися на ньому назавжди.

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Як відіпрати плями від трави

Спосіб прання будь-яких плям дуже сильно залежить від того, на якому типі тканини вони залишилися. Якщо постраждала ваша бавовняна сорочка, не періть її за високої температури, натомість краще ввімкнути пральну машину у режим, де вода не перевищуватиме 40 градусів за Цельсієм.

Перед тим, як прати одяг, замочіть пляму у відбілювачі. Втім, спершу подивіться на етикетку вашого виробу та переконайтеся, що це не нашкодить йому.

Та для блискучих та кольорових речей потрібен спеціальний відбілювальний засіб, тож якщо ви не маєте його, можете замочити річ у сильному розчині кристалів пральної соди.



Одяг варто прати за низької температури / Фото Pexels​

Якщо пляма залишилася на шовку чи вовні, не періть одяг у температурі, вищій за 30 градусів. Окрім того, найкраще буде використати режим для делікатних речей. Втім, якщо ви боїтеся пошкодити виріб, ви можете віднести його до хімчистки, і це точно вирішить вашу проблему.

Як прибрати зелені плями з взуття

Якщо ви влізли у траву білими кросівками чи тенісними туфлями, спробуйте спершу збризнути пляму засобом для чищення та потерти шматочком чистої тканини.

Ви можете також скористатися порошком для прання. Не забудьте згодом видалити залишки засобу для миття за допомогою води та просушіть взуття на сонці.