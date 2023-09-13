Вот как удалить пятна от травы: простой и надежный способ

Конечно, активно отдыхать – это прекрасно, однако после этого на вашей одежде может остаться немало зеленых неприятных пятен. Впрочем, это не значит, что вам придется выбрасывать вещь, ведь траву можно легко отстирать.

Отстирать зеленые пятна из одежды может быть проще, чем вы думали, однако для этого нужно знать некоторые секреты, чтобы не допустить ошибок. Если вы стираете одежду неправильно, грязь может остаться на ней навсегда.

Интересно Вот как часто нужно стирать подушки: ответ поразит

Как отстирать пятна от травы

Способ стирки любых пятен сильно зависит от того, на каком типе ткани они остались. Если пострадала ваша хлопчатобумажная рубашка, не стирайте ее при высокой температуре, вместо этого лучше включить стиральную машину в режим, где вода не будет превышать 40 градусов по Цельсию.

Перед стиркой одежды замочите пятно в отбеливателе. Впрочем, сначала посмотрите на этикетку и убедитесь, что это не навредит ему.

Но для блестящих и цветных вещей требуется специальное отбеливающее средство, так что если вы его не имеете, можете замочить вещь в сильном растворе кристаллов стиральной соды.



Одежда следует стирать при низкой температуре / Фото Pexels

Если пятно осталось на шелка или шерсти, не стирайте одежду в температуре выше 30 градусов. Кроме того, лучше всего будет использовать режим деликатных вещей. Впрочем, если вы боитесь повредить изделие, вы можете отнести его к химчистке и это точно решит вашу проблему.

Как убрать зеленые пятна из обуви

Если вы влезли в траву белыми кроссовками или теннисными туфлями, попробуйте сначала сбрызнуть пятно чистящим средством и потереть кусочком чистой ткани.

Вы также можете воспользоваться порошком для стирки. Не забудьте удалить остатки средства для мытья с помощью воды и просушите обувь на солнце.