Ось як приховати сивину без фарбування: простий спосіб

Сивина може з'явитися навіть у молодих людей через величезну кількість факторів, зокрема стрес. І замаскувати її можна навіть без фарбування, натомість вам знадобляться речі, які точно вже є у вас вдома.

Якщо ви не хочете постійно витрачати гроші на салон чи псувати свою зачіску регулярним фарбуванням токсичною фарбою, ви можете спробувати кілька домашніх способів позбутися сивини. Про те, як її надійно приховати, розповіла перукарка Кріста Б'янконе.

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Як зафарбувати сивину

Спосіб, який найкраще підійде для приховування сивини, може серйозно відрізнятися для різних людей. Це може залежати від кількості сивого волосся, його довжини, текстури та кольору.

Найкращий колір для сивого волосся залежить від тону шкіри та кольору волосся людини. Як правило, темні кольори краще підходять для корекції сивого волосся, ніж світлі кольори, оскільки вони не так сильно привертають увагу до сивини,

– розповіла стилістка Кріста Б'янконе.

Один з найпростіших універсальних способів приховати сивину в домашніх умовах – це використання чаю. Цей варіант чудовий саме тому, що всі необхідні інгредієнти точно є у вас вдома, і суміш, яку ви нанесете на волосся, не пошкодить його, а навпаки – допоможе зміцнити.



Чай може зафарбувати сивину / Фото Pexels​

Вам знадобляться:

2 чайні ложки листя чорного чаю;

стакан води.

Для того, щоб зафарбувати сивину, вам потрібно закип'ятити чорний чай і дати йому настоятися кілька хвилин. Потім видаліть заварку і залиште розчин на деякий час, щоб він охолодився.

Коли чай вже буде теплим чи прохолодним, нанесіть його на волосся та залиште на годину. Після цього ретельно промийте волосся під проточною прохолодною водою. Будьте уважні: не мийте голову шампунем, адже тоді ви не отримаєте жодного результату.

Для того, щоб сивину не було видно, буде достатньо застосовувати розчин з чаю раз на два тижні.

Втім, зверніть увагу на те, що через чай ваше волосся потемнішає, стане більш блискучим. Тож такий засіб підходить не тільки для зафарбовування сивини, але і для відновлення тьмяного волосся.