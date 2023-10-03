Для того, щоб очистити срібло, вам знадобиться всього кілька хвилин та ті речі, які ви точно знайдете у своїй коморі. Порадами про те, як найкраще очистити цей метал, поділилася експертка з біології Емілі Естеп.

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Як правильно почистити срібні предмети

Очищення срібних прикрас, а особливо тих, що легко і швидко тьмяніють, скоріш за все, не є одним з завдань, за яке ви беретеся регулярно. Та попри те, що цією справою часто нехтують, вона є вкрай простою у виконанні.

Та ви маєте знати, що різне срібло потрібно чистити по-різному. Зокрема, чисте срібло, яке зустрічається найчастіше, містить 99,9% срібла, і описані нижче способи підходять для нього ідеально. Також існує стерлінгове срібло, яке також містить 7,5% міді – і саме вона є головною причиною тьмяності прикрас. Втім, його досить легко видалити, і такі прикраси є досить довговічними.

Та якщо ви маєте посріблені прикраси, це означає, що шар срібла на них дуже тонкий, і під час чищення вам варто бути вкрай обережними.

Для того, щоб почистити срібло, вам знадобляться:

зубна щітка;

ганчірка з мікрофібри;

велика миска;

засіб для миття посуду;

харчова сода.

Перше, що вам потрібно зробити, так це набрати у велику миску теплу воду та додати до неї кілька крапель рідкого мийного засобу. Перемішуйте суміш до утворення бульбашок та залиште у ній прикраси на 5 – 10 хвилин.



Чистити срібло потрібно у теплій воді / Фото Pexels​

Візьміть зубну щітку та очистьте будь-які щілини та важкодоступні місця, які є на ваших прикрасах та прополощіть їх у теплій воді. Для того, щоб висушити їх, обережно протріть срібло ганчіркою з мікрофібри, проте уникайте використання паперових рушників, адже вони можуть подряпати ваші прикраси.

Якщо ж бруд на сріблі більш стійкий, ви можете виготовити пасту з харчової соди. Для цього змішайте дві ложки соди та ложку води, а потім обережно потріть цією сумішшю вироби. Дайте пасті повністю висохнути перед тим, як змивати її.