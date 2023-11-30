5 секретів, що пришвидшать ваш метаболізм: їх варто знати

Звісно, для схуднення потрібно займатися спортом та правильно харчуватися, та існують деякі секрети, які допоможуть вашому тілу спалити більше калорій природним методом.

Певно, у вас були ці хороші часи, коли ви могли насолоджуватися будь-якими десертами та калорійними стравами, і все ще не набирати жодного зайвого кілограма. Тоді ваш метаболізм працював на повну та швидко спалював ті калорії, що ви споживали. Експертка Алекса Меллардо поділилася секретами, які допоможуть пришвидшити метаболізм.

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Збільште споживання білка

Ви могли про це не знати, та для перетравлення білка вам потрібно більше енергії, ніж для того, щоб перетравлювати жири та вуглеводи. Отримати білки ви можете з різних продуктів – нежирного м'яса, деяких рослинних продуктів чи молока. У будь-якому випадку вони можуть кардинально змінити ваш метаболізм.

Споживання великої кількості білка може призвести до пришвидшення метаболізму, адже це пов'язано з термічним ефектом їжі.

Пийте холодну воду

Вам вже точно доводилося чути про користь споживання води у достатній кількості, проте існує невеликий секрет, який допоможе спалювати калорії швидше – воду краще пити прохолодною. Так вашому тілу доведеться витратити додаткові калорії для того, щоб нагріти її до температури вашого тіла.



Зволоження організму може прискорити метаболізм / Фото Pexels

До того ж одне дослідження показало, що щоденне вживання 500 мілілітрів води допомагає пришвидшити метаболізм на 30% і у чоловіків, і у жінок. Ця проста звичка допоможе зберегти водний баланс і буде особливо корисною, якщо ви питимете воду перед їжею.

Більше рухайтеся

Те, що ви робите поза сном, вживанням їжі та тренуваннями також дуже вадливо. Калорії, які ви спалюєте у цей період, називають термогенезом без фізичної активності. Інакше кажучи, метушіння, стояння та ходьба точно є кращими для вашого метаболізму, ніж звичайне сидіння.

Тож навіть якщо ви маєте роботу, що вимагає від вас сидіння, не забувайте давати собі короткі перерви та прогулюватися, а можливо, навіть робити невеликі розтяжки, щоб почуватися краще.

Пийте зелений чай

Ваша ранкова чашка зеленого чаю чи навіть кави – це не просто спосіб збадьоритися; це також дасть вам можливість прискорити обмін речовин. Річ у тому, що в зеленому чаї містяться деякі сполуки, які допомагають прискорити цей процес, зокрема кофеїн та катехіни.

Їжте більше гострої їжі

У гострих продуктах міститься речовина під назвою капсаїцин – найбільше її можна знайти у перці чилі. А він відомий своєю здатністю прискорювати метаболізм, нехай і зовсім трохи. Капсаїцин підвищує рівень тепла, яке виділяє організм та змушує вас спалювати більше калорій.

Втім, чимало людей не можуть їсти достатньо гостру їжу, щоб це справді дало ефект.