Як прокачати лімфатичну систему: секрети ефективного самомасажу

Про існування лімфатичної системи ми зазвичай згадуємо у двох випадках. Коли стикаємося з описом ефектів лімфодренажного масажу. І під час застуди, коли у нас збільшуються лімфовузли.

Насправді варто згадувати про неї дещо частіше. Особливо, враховуючи, що лімфа допомагає імунним клітинам-лейкоцитам дрейфувати організмом в пошуку патогенів, боротися з ними та виводити токсини.

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За 120 років вивчення лімфатичної системи, наука вияснила, що для підтримання її роботи актуальні найбанальніші правила здорового способу життя: регулярна фізична активність, збалансоване харчування, якісний нічний сон. Все це робить струм лімфи стабільним, а імунітет – міцнішим.

Однак людей, які ведуть абсолютно здоровий спосіб життя не так вже й багато. Тож ще одне нагадування, підкріплене фактами, точно не буде зайвим.

Ще раз про фізичну активність



Масаж для лімфи / Фото Pexels

Фізична активність – це одна з найважливіших умов нормального руху лімфи по судинах. На відміну від кровоносної, яку заводить серце, лімфатична система не має власного двигуна. Тому обмін рідинами між цими системами та адресна доставка лімфоцитів можливі лише завдяки нашим фізичним навантаженням.

Для ідеальної роботи системи необхідне регулярне розширення-звуження судин і скорочення м'язів, тобто фізичні вправи. Сьогодні тижневий мінімум фізичної активності (150 хвилин вправ в тиждень), за підрахунками ВООЗ, виконує лише 1 з 3-х дорослих і 1 з 5 підлітків.

Сидячий спосіб життя відбивається утрудненим обміном рідин між кров'ю і лімфою. В результаті речовини занадто повільно просуваються до лімфовузлів. Токсичні елементи застоюються, замість того, щоб оперативно відправитися на фільтрацію в печінку.

Небезпечні симптоми



Масаж лімфи / Фото Pexels

Про порушення лімфатичної системи ми дізнаємося не відразу. Це може зайняти кілька місяців чи років. Ви відчуєте втому, нежить, почнете стикатися з набряками. Звісно, ці неспецифічні симптоми зручно списувати на будь-які популярні захворювання чи стрес.

Згодом симптоми стануть більш наочними. Застій лімфи візуально загострить проблему целюліту, призведе до застою ваги, вплине на цикл та спровокує дефіцит вітамінів. Через порушення транспорту жирів страждає гормональна та травна система. Розвиток ракових пухлин – теж наслідок порушень лімфатичної системи.

Масаж – ефективна профілактика

Перша праця на тему лімфатичної системи була зроблена лікарями Емілем і Естрід Воддерамі в 1930-х роках. Пара звернула увагу, що лімфодренажний масаж допомагає загоєнню ран і відновленню важких хворих. До того ж процедура виявилася ефективною для зменшення післяопераційних набряків.

Для відносно здорових людей лімфодренажний масаж може бути засобом профілактики багатьох проблем – від закрепів до хронічної втоми. Ліза Левітт-Гейнслі – масажистка, яка спеціалізується на роботі з лімфатичною системою, переконана, що легкі рухи в ділянці шиї можуть принести чимало користі.

Самомасаж: які особливості лімфосистеми врахувати

Лімфа не рухається по колу, вона завжди рухається до штабу-вузла , де відбувається очищення рідини. Тому всі рухи при масажі повинні направлятися в бік лімфовузла.

, де відбувається очищення рідини. Тому всі рухи при масажі повинні направлятися в бік лімфовузла. Згадайте рух водоростей у воді, саме такий ритм повинен зберігатися при виконанні самомасажу. Рухи повинні зачіпати лише сполучну тканину між шкірою і м'язами . До речі, окрім масажу лімфи ви допоможете розслабитися м'язам та нервовій системі.

. До речі, окрім масажу лімфи ви допоможете розслабитися м'язам та нервовій системі. Контакт шкіра до шкіри дуже важливий для розслаблення тканин. Через це апаратні процедури завжди менш ефективні, ніж ручний масаж.

дуже важливий для розслаблення тканин. Через це апаратні процедури завжди менш ефективні, ніж ручний масаж. По всьому тілу розкидані сотні лімфовузлів. Вони є в роті, навколо кишечника, але головні точки зосереджені за вухами, під ключицями, в пахвових западинах, ліктьових та колінних згинах. Новачкам і непрофесіоналам варто зосередитися на комірцевій ділянці та пахвах. Саме там лімфатична рідина потрапляє в кровотік.

Масаж від Лізи Левітт



Закінчіть процедуру сеансами дихання / Фото Pexels