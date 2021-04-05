Як прокачати лімфатичну систему: секрети ефективного самомасажу

Джерело:My Hand Book
Про існування лімфатичної системи ми зазвичай згадуємо у двох випадках. Коли стикаємося з описом ефектів лімфодренажного масажу. І під час застуди, коли у нас збільшуються лімфовузли.
Насправді варто згадувати про неї дещо частіше. Особливо, враховуючи, що лімфа допомагає імунним клітинам-лейкоцитам дрейфувати організмом в пошуку патогенів, боротися з ними та виводити токсини.
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За 120 років вивчення лімфатичної системи, наука вияснила, що для підтримання її роботи актуальні найбанальніші правила здорового способу життя: регулярна фізична активність, збалансоване харчування, якісний нічний сон. Все це робить струм лімфи стабільним, а імунітет – міцнішим.
Однак людей, які ведуть абсолютно здоровий спосіб життя не так вже й багато. Тож ще одне нагадування, підкріплене фактами, точно не буде зайвим.
Масаж для лімфи / Фото Pexels
Фізична активність – це одна з найважливіших умов нормального руху лімфи по судинах. На відміну від кровоносної, яку заводить серце, лімфатична система не має власного двигуна. Тому обмін рідинами між цими системами та адресна доставка лімфоцитів можливі лише завдяки нашим фізичним навантаженням.
Для ідеальної роботи системи необхідне регулярне розширення-звуження судин і скорочення м'язів, тобто фізичні вправи. Сьогодні тижневий мінімум фізичної активності (150 хвилин вправ в тиждень), за підрахунками ВООЗ, виконує лише 1 з 3-х дорослих і 1 з 5 підлітків.
Сидячий спосіб життя відбивається утрудненим обміном рідин між кров'ю і лімфою. В результаті речовини занадто повільно просуваються до лімфовузлів. Токсичні елементи застоюються, замість того, щоб оперативно відправитися на фільтрацію в печінку.
Масаж лімфи / Фото Pexels
Про порушення лімфатичної системи ми дізнаємося не відразу. Це може зайняти кілька місяців чи років. Ви відчуєте втому, нежить, почнете стикатися з набряками. Звісно, ці неспецифічні симптоми зручно списувати на будь-які популярні захворювання чи стрес.
Згодом симптоми стануть більш наочними. Застій лімфи візуально загострить проблему целюліту, призведе до застою ваги, вплине на цикл та спровокує дефіцит вітамінів. Через порушення транспорту жирів страждає гормональна та травна система. Розвиток ракових пухлин – теж наслідок порушень лімфатичної системи.
Перша праця на тему лімфатичної системи була зроблена лікарями Емілем і Естрід Воддерамі в 1930-х роках. Пара звернула увагу, що лімфодренажний масаж допомагає загоєнню ран і відновленню важких хворих. До того ж процедура виявилася ефективною для зменшення післяопераційних набряків.
Для відносно здорових людей лімфодренажний масаж може бути засобом профілактики багатьох проблем – від закрепів до хронічної втоми. Ліза Левітт-Гейнслі – масажистка, яка спеціалізується на роботі з лімфатичною системою, переконана, що легкі рухи в ділянці шиї можуть принести чимало користі.
Закінчіть процедуру сеансами дихання / Фото Pexels