Які вправи допоможуть психічно відновитися після постійних обстрілів

На жаль, Росія не припиняє тероризувати мирне населення України. У травні найбільше від обстрілів постраждав Київ.

Хочемо ми цього чи ні, але кожен акт терору Росії впливає на наше психічне здоров'я. Дуже важливо вміти відновлювати сили та енергію після цього. Психологиня Катерина Тімакіна розкрила 2 найпростіші техніки, які допоможуть.

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Як відновитись від обстрілів

Ви можете скористатись техніками самодопомоги та стабілізації, але є куди простіші методи. Можна просто повторити дієві дихальні вправи та м'язову релаксацію.

Дихання 3×6 чи 4х8

Тіло виробляє гормональний коктейль, коли у небезпеці, увага розсіюється, складно зібрати себе докупи. Щоб зробити це, потрібно дати тілу відчуття безпеки. Для цього потрібно просто вдихнути на 3 чи 4 рахунки й видихати вдвічі довше.

Для кращого ефекту, щоб припинити вир думок, уявляйте кожну цифру перед очима. Коли ми дихаємо на подовжений видих, наш мозок отримує сигнал: все добре, небезпека минула. І нервова система розслабляється,

– наголошує Катерина Тімакіна.



Це допоможе побороти наслідки обстрілів / Фото Pexels

М'язова релаксація

Ефективну вправу можна виконувати у будь-якому стані – лежачи, сидячи чи стоячи. Ось що по черзі потрібно робити: