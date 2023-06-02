Які вправи допоможуть психічно відновитися після постійних обстрілів
Джерело:NV
На жаль, Росія не припиняє тероризувати мирне населення України. У травні найбільше від обстрілів постраждав Київ.
Хочемо ми цього чи ні, але кожен акт терору Росії впливає на наше психічне здоров'я. Дуже важливо вміти відновлювати сили та енергію після цього. Психологиня Катерина Тімакіна розкрила 2 найпростіші техніки, які допоможуть.
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Як відновитись від обстрілів
Ви можете скористатись техніками самодопомоги та стабілізації, але є куди простіші методи. Можна просто повторити дієві дихальні вправи та м'язову релаксацію.
Дихання 3×6 чи 4х8
Тіло виробляє гормональний коктейль, коли у небезпеці, увага розсіюється, складно зібрати себе докупи. Щоб зробити це, потрібно дати тілу відчуття безпеки. Для цього потрібно просто вдихнути на 3 чи 4 рахунки й видихати вдвічі довше.
Для кращого ефекту, щоб припинити вир думок, уявляйте кожну цифру перед очима. Коли ми дихаємо на подовжений видих, наш мозок отримує сигнал: все добре, небезпека минула. І нервова система розслабляється,
– наголошує Катерина Тімакіна.
Це допоможе побороти наслідки обстрілів / Фото Pexels
М'язова релаксація
Ефективну вправу можна виконувати у будь-якому стані – лежачи, сидячи чи стоячи. Ось що по черзі потрібно робити:
- Ноги: відчуваємо стопи та напружуємо їх, підігнувши пальці, затримуємо на кілька секунд та розслабляємо, повторюємо. Робимо те ж саме, тільки тягнемо пальці вгору.
- Стегна: напружте верхню частину, затримайте та розслабте, а далі повторіть.
- Сідниці: трішки підніміть їх та відчуйте цей момент, затримайте і розслабте.
- Живіт: напружте м'язи та розслабтеся, видихніть зі звуком.
- Шия та плечі: підіймаємо плечі аж до вух, згинаємо руки у ліктях, напружуємо кулаки. Тепер у зворотньому напрямку розслабляємо, але після кожної дії робимо вдих-видих.
- Обличчя: напружте усі без винятку м'язи та розслабтесь. Повторіть вправу та повертайтесь до життя.