Проте нещодавній аналіз біологічних механізмів здивував вчених. Розповідаємо, що ж такого нового виявили і чому це важливо.

До слова Цей фастфуд викликає депресію: що ніколи не варто їсти

Що може спровокувати депресію

Тривалий час популярною була думка, що депресію спричиняють запалення мікроглії мозку. Новий аналіз виявив, що цей стан може бути спричинений збоєм в імунній системі.

Для цього взяли зразки білої й сірої речовини тканини мозку у 13 людей із депресією та порівняли їх зі зразками 10 контрольних донорів. Науковці помітили аномальну мікроглію у пацієнтів з депресією.



Нове відкриття вчених про депресію / Фото Pexels

Водночас мікроглію виявили лише у сірій речовині. Це говорить про те, що існує ймовірна взаємодія між мікроглією та структурами, розташованими в сірій речовині: нейронами та синапсами,

– заявив провідний автор дослідження Карел Шепстра.

Щоб краще зрозуміти принцип роботи, було проаналізовано секвенування РНК та виявлено 2 білки (CD200 та CD47), що пригнічують імунну відповідь мікроглії. Тож не нейрозапалення, а пригнічений імунітет мікроглії викликали депресію.

Ці білки розташовані на клітинах головного мозку та синапсах, вони взаємодіють із мікроглією і є свого роду сигналом "не їж мене". Ми побачили, що вони були підвищені, що призводило до придушення мікроглії, що ймовірно заважало їм очищати пошкоджені сполуки,

– резюмують науковці.