Як самостійно підстригтися вдома: результат вас вразить

Якщо ви хочете заощадити гроші на поході до перукаря, ви цілком можете підрівняти свою стрижку і в себе вдома. Для цього потрібно притримуватися всього кількох простих правил.

Коли мовиться про серйозні зміни у іміджі, тут краще довіритися професіоналу, проте підрівняти стрижку можна й вдома. Також ви можете підрівняти чубчик чи самостійно усунути посічені кінчики. Про те, як зробити це правильно, розповів Джером, стиліст салону Pierre Michel.

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Уникайте кардинальних змін

Перше, що ви маєте знати під час стрижки вдома – щось може піти не так. Саме тому найкраще, що ви можете зробити – не відстригати надто багато волосся, щоб за найгіршого розвитку подій ситуацію міг врятувати перукар.

Також не варто пробувати зробити собі нову стрижку, яку ніколи раніше не носили. У таких ситуаціях набагато краще набратися терпіння та дочекатися візиту до салону.

Знайдіть правильне обладнання

Я б не рекомендувала використовувати ваші звичайні домашні ножиці, тому що вони будуть недостатньо гострими – лезо надто товсте, і через це ви отримаєте дуже нерівну лінію,

– розповіла Керрі Баттерворт, перукарка у The Salon Project by Joel Warren у Нью-Йорку.

Тут ваші кухонні ножиці точно не підійдуть. Якщо ви хочете досягти хорошого результату, вам варто придбати пару ножиць для стрижки волосся. Найкраще, що ви можете купити – це дешеві ножиці для стрижки. Не забудьте й про заколки для волосся, які значно полегшать вам роботу.

Зволожте волосся перед початком

Перш ніж тягнутися до ножиць, переконайтеся, що ви нанесли на волосся зволожувальні засоби. Ви могли не замислюватися про це, та зволожене волосся – найкращий спосіб отримати чистий і акуратний зріз, тож не варто пропускати цей крок.



Зволоження перед стрижкою дуже важливе / Фото Pexels​

Переконайтеся, що підстриглися рівно

Коли ви зрештою перейдете до стрижки, спершу розділіть волосся посередині, а потім, притиснувши підборіддя до грудей, розділіть волосся на пасма, кілька сантиметрів шириною кожне. Підстригайте пасма по одному, звіряючи їх між собою. Також час від часу відступайте від дзеркала подалі, щоб перевірити, чи лінія правда виходить прямою.

Не варто намагатися відтворити стрижку шарами вдома самостійно, адже, цілком ймовірно, ви зазнаєте невдачі, і вам доведеться все одно звернутися до професіонала.